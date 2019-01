Frank Rodríguez va tras los "chavorrucos"

El actor y productor Frank Rodríguez está desarrollando su propia casa productora, Lylu Films, a la par de seguir trabajando para Homosapiens Films con quien ha realizado proyectos como “Inevitable” y el más reciente “Telephone”, entre otros. Con su productora estará lanzando el próximo 5 de febrero por YouTube el primer episodio de su primera temporada “Venta de Garage TV”, así también en abril comenzará la filmación de la película “Todo” que también él dirigirá. En entrevista cuenta más a detalle estos proyectos.

“Yo tenía como la necesidad de abrir una compañía nueva con proyectos en los cuales yo decidiera al 100%, que no pasara por un proceso de qué opinaban los socios y creativamente lo que hice fue abrir la compañía Lylu Films. Empecé con dos proyectos, el primero es un programa en el que he trabajado por tres años, que el formato lo hice como si fuera de TV de los 80, hice una construcción retro utilizando referencias de Súper Nintendo, los juegos, el Maratón, el tipo de televisión, los posters y revistas como Teleguía y Somos”.

Esta primera temporada que se verá en YouTube consta de 13 episodios, cada capítulo dividido en cinco temas y cada temática se verá todos los martes desde las 08:00 horas, por lo que esta primera temporada culminará hasta marzo del 2020. “En cada uno de los capítulos hay un invitado de la época que fue famoso, ya no lo es o lo sigue siendo. Hablo con el invitado de su vida, pero en realidad lo que hacemos es recordar nuestra infancia, o ponernos a jugar Mario Bros”. En el programa también participa Guillermo Alejandro como co-conductor, quien además está trabajando actualmente para TV Azteca.

“Hacemos parodias, criticamos videos de los años 80, visitamos coleccionistas de algo, o clubs de fans, y cada semana habrá material nuevo, tenemos filmado más de un año. El concepto es para un mercado que está como descuidado, es el de los que somos “chavorrucos”. Hay amigos míos que me están apoyando como es el caso de Manuel Bravo, quien con su canal de Cracks tiene cuatro millones de seguidores, y él me estará guiando”. Entre los invitados que tendrá Frank están Magneto y Menudo, pero también conductores que ya no están al aire o ya no se dedican al medio, ex futbolistas y elencos completos de programas.

Así también se ha puesto como meta que para una segunda temporada tenga invitados internacionales. “La meta real del proyecto además de divertirnos, es traerme a Fred Savage, o al elenco de ‘Salvados por la campana’ o ‘Guardianes de la bahía’, gente que fue muy icónica en el mundo de la televisión”.

Con película en puerta

El 15 de abril iniciará el rodaje de la cinta “Todo”, donde él será el director, también actuará y es el encargado del guion. “Hay una sociedad con Bellaco Films de Alberto Agnesi, que él viene a actuar en la película; está Carla Hernández, que acaba de estar en ‘Señora Acero’, pero quiere hacer cine, entonces también se suma; está Liz Sandoval, la actriz tapatía más premiada en festivales y Jerzain Ortega, quien es el director de ‘Telephone’, él me va a hacer la fotografía de la cinta”.

La trama es sobre un matrimonio joven que no puede tener hijos: “Y su vida se ve afectada de alguna manera por un tercer personaje que es el mejor amigo de él, un amigo que viene de Argentina a visitarlo y a conocer la ciudad. Comenzamos a ver una historia de amor en todos los aspectos entre la pareja”. El rol del argentino lo hará el propio Frank, quien señala tener un cariño especial por Argentina.

Además, con esta cinta también quiere promocionar a Guadalajara. “Estoy buscando que se haga como un comercial descarado de la ciudad, que podamos grabar el Degollado, la Plaza Liberación, Fundadores, Chapultepec… porque quiero que a través del ojo de la cámara se vea realmente lo que está viviendo el personaje argentino”. El creativo espera que la cinta esté en cartelera y plataformas, pero antes hará un recorrido por festivales.