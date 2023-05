La polémica entre el influencer HotSpanish y Fofo Márquez continúa, pues nuevamente el youtuber que actualmente vive en la ciudad de Guadalajara y se ha vuelto viral por sus retos en Plaza Patria, arremetió contra el joven a quien acusó en las últimas por ser un falso millonario diciendo que "no tiene dinero".

Tal parece que el youtuber no está nada contento con Fofo Márquez quien lo calificó como falsa amistad e interesado, por lo que Roberto González, nombre real de HotSpanish, publicó otro video en su cuenta de Facebook revelando que el joven millonario es una persona que está mal y solo le importa salvarse así mismo.

"Me acabo de echar un baño porque acabo de terminar con una llamada con fofo y la verdad lo con lo que me estoy enfrentando es con una persona que está mal una persona que no le importa mentir con tal de él salvarse y no, no voy a ser partícipe de eso estoy harto la razón por la cual", reveló HotSpanish.

El influencer comenzó diciendo que Fofo Márquez le pone cosas a las bebidas de las mujeres para luego acostarse con ellas.

"La razón por la cual yo me alejé de Fofo fue porque este carnal le mete cosas a las mujeres en las bebidas para luego dárselas, esa es la verdadera razón, y yo hablé con él y yo se lo dije, y aquí tengo las pruebas cuando le estaba diciendo en la llamada, dijo el influencer.

HotSpanish grabó la llamada que tuvo con Fofo Márquez para aclarar las cosas mencionando que le preocupa lo que hace pues no quiere que termine como "El pirata de Culiacán", quien hacía lo mismo y que tiempo después fue asesinado por sicarios del Cártel Nueva Generación por retar a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes alias "El Mencho".

Incluso Roberto le dijo a Fofo que se alejó de él por las cosas que estaba haciendo, además le pidió que dejara de drogar a las mujeres porque se iba a meter en problemas legales y eso también le iba a perjudicar porque la gente sabe que son amigos y están juntos seguido.

"Te dije, bros eso no se debe de hacer cabron… van a terminar en la cárcel, van a terminar mal. Yo te dije y tuve una plática seria contigo sobre lo del tema ese güey. Te lo dije güey, por favor, güey, ya ya, ya, ya, ya, ya hay muchas cosas güey, si tú te metes en un pedo de esos legales güey, al que también a mí van a decir, ah, pues HotSpanish es su amigo de seguro este... yo no quiero estar en una situación que por dañar tu imagen ahí de alguien yo termine haciendo afectado güey y les valía a ver...", le dijo HotSpanish a Fofo.

HotSpanish le dejó en claro a Fofo Márquez que lo que está haciendo está mal y lo que hace se llama violación.

"Para él que una mujer acceda mientras están las sustancia piensa que eso no es un abuso, pero estás equivocado carnal, tú les pones eso para que puedan aflojar si tú estás haciendo eso es por un motivo para que hagan eso y eso es violación", dijo HotSpanish.

MF