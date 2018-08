Flogging Molly festejará en México sus 20 años de carrera

Como parte de la celebración de sus 20 años carrera, la banda Flogging Molly tendrá su primer concierto en México, el próximo 14 de octubre en el Lunario, donde presentará su más reciente producción discográfica "Life is good".

La banda se formó en 1997 en la ciudad de los Ángeles, en una de las muchas tabernas propiedad de nietos inmigrantes irlandeses. Molly Malones fue el primer lugar en donde tocaron, dotaron su música con un toque de folk irlandés y punk celta influenciados por la música de sus antepasados.

Después de tener varias tocadas, la banda se autoproduce su primer material "Alive behind the green door", fue gracias a este primer material que obtuvieron un contrato con la disquera SideOneDummy y fue posible lanzar su segunda producción en 2002, "Drunken Lullabies", uno de sus primeros éxitos.

Dos años más tarde lanzan "Within a mile of home", ubicándose en el puesto número 20 de Billboard. Le siguieron en años posteriores "Whiskey on a Sunday" (2006), "Complete Control Sessions" (2007), "Float"(2008), "Speed of Darknees" en 2001 y su último álbum lanzado 6 años después "Life is Good" (2017).

Flogging Molly sigue la tradición celta mezclada con punk rock, convirtiéndose en una banda referente del Celtic-Punk, su mezcla de Irlanda y California hacen que tenga un estilo único.

