Fiestas de Octubre entrega coche a ganador de sorteo

Formar parte de la tradición tapatía tiene su recompensa y si se trata de consentir a sus visitantes por su fidelidad, Fiestas de Octubre sabe cómo hacerlo. Tras el sorteo que el pasado 2 de noviembre se realizó en la explana del Auditorio Benito Juárez para seleccionar al boleto ganador de un automóvil último modelo, el afortunado participante recibió el pasado viernes las llaves de tan apreciado premio.

Teniendo a las instalaciones de Dalton Hyundai Country como testigo, directivos y representantes de la automotriz y de Fiestas de Octubre entregaron un automóvil Hyundai Accent 2019, que entre aplausos y una ceremonia especial fue recibido por Guillermo Chávez, que en compañía de su familia agradeció las atenciones que Fiestas de Octubre ofreció a sus visitantes durante su pasada edición.

Guillermo —vecino de Zapopan— expresó su gusto por Fiestas de Octubre y reconoció ser un fiel visitante de esta magna feria que, desde el momento de su apertura, anunció que entre sus grandes novedades brindaría a sus visitantes la posibilidad de sumarse a un sorteo para llevarse a casa un coche último modelo al participar con su boleto de ingreso a la tómbola que durante todo el mes de octubre estuvo disponible en el recinto.

Guillermo destacó el gran gusto que tiene por acudir en cada edición a Fiestas de Octubre para disfrutar de sus distintas atracciones como los pabellones gastronómicos, sus espectáculos artísticos y sus juegos mecánicos, por ejemplo.

“Este año fui tres veces a Fiestas de Octubre, siempre he tratado de ir en cada edición. A mí siempre me han gustado, me divierto bastante con mis amigos, nos subimos a los juegos y a comer a los tradicionales huaraches. Así que empezaré el año con un gran regalo, es como un sueño, el coche está muy bonito”.