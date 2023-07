Festival Internacional de Cine de Guadalajara nuevo calificador para los premios Oscar

A partir del 2023 el Festival Internacional de Cine de Guadalajara pertenecerá a la Documentary Feature Qualifiying Festival List de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos y desde ahí se desempeñará como uno más de los calificadores para el pase directo a los premios Oscar.

La distinción se realiza en el ramo de Mejor Largometraje Documental, y particularmente, la categoría Largometraje Iberoamericano Documental, por lo que a partir de este año los siguientes en ganar las distinciones del FICG podrán ser elegibles y ser tomados en cuenta para competir por las nominaciones de los codiciados premios de la Academia.

“A partir de este año, de hecho, las películas que ganaron en 2023 van a poder ser consideradas para el premio de documental desde nuestra sección de documentales iberoamericanos”, confirmó Estrella Araiza Directora del Festival.

Además de la categoría de largometraje documental también hará parte de las tareas de calificador para los Premios de la Academia en las categorías de Cortometraje Iberoamericano y Premio Rigo Mora.

“Es como un espaldarazo, que confirma que estamos programando es algo que debería de participar en sus competencias. Tiene que ver con lo que nosotros nos concentramos en hacer, o sea, yo también soy mucho de la idea de que si tú trabajas y si tú, o sea, te ciñas a tu trabajo el reconocimiento llegará eventualmente, entonces yo creo que todos los equipos de programación hicieron eso, se dedicaron a buscar las mejores películas posibles que podríamos presentar en el festival y ese es el resultado. El hecho de que esas elecciones hablaron por sí mismas y también que pudimos como cerrar las filas hacia hacia los espacios que antes estaban como muy abiertos o que nosotros no consideramos como muy importantes para privilegiarlos”, compartió la directora.

Los premios otorgados dentro del FICG recompensan el talento, reconocen y fomentan el desarrollo artístico de los realizadores, así como incentivan el fortalecimiento de la industria audiovisual, en el caso de la categoría Largometraje Iberoamericano Documental son premiados el mejor documental, la mejor dirección y la mejor fotografía con la estatuilla Mayahuel.

“A partir de que yo empecé a dirigir el festival como se habían conformado las competencias de específicamente de documentales y entonces fue cuando ellos hicieron un análisis al respecto, porque solamente hay en todo el mundo 30 festivales calificadores que funcionan como espacio para que puedan participar hacia los Oscars. Es un esfuerzo que está haciendo la Academia por accesibilizar muchas cosas ”, detalló.

La directora recalcó que la importancia del festival para Jalisco y México es única y que el reconocimiento de la academía da constancia de los esfuerzos a pesar de que este año se vieron reducidos en su presupuesto lo que impacta directamente en el número de documentales o películas que se pueden proyectar en el desarrollo del festival.

“Hemos tenido una serie de negociaciones con todas las diferentes instancias del gobierno, y aunque sí hemos tenido una reducción presupuestal que es bastante complicada, pues hemos logrado de todas maneras hacer como las cosas que tenemos que hacer, es decir, lo que se hizo (con la reducción) fue perjudicar el número de películas, tenemos menos películas que de las que habíamos podido tener en otros años, ¿no? Porque traer una película evidentemente cuesta. Me gustaría que eventualmente pudiéramos ampliar las competencias de documentales y de ficciones, incluso para poder tener los números que teníamos antes, pero la verdad es que yo lo veo muy difícil por la falta de apoyos a nivel a nivel federal”, comentó.

En ese sentido y con una trayectoría de 38 años que se ha realizado el festival solicitan una congruencia respecto a los apoyos que se otorgan, además de mantener una constancia indistinta de la bandera política que se tenga y se permita desarrollar con propiedad el evento.

“Necesitamos es que los gobiernos no improvisen, no sé que los gobiernos no entre un nuevo gobierno y digan no todos los demás lo hicieron mal. Yo lo voy a hacer bien y entonces ahora voy a quitar todos los apoyos y voy a dar este tipo de apoyos que son de otra cosa, que tengan la humildad de reconocer que hay muchas cosas que no van a saber hacer y que está bien que otras personas las hagan y que está bien que las otras personas que las hagan puedan aplicar a fondos para poder hacer como sus trabajos independientemente del color partidista” finalizó Estrella Araiza.

MF