Fernando Corona, un romántico norteño

Originario de la Ciudad de México, el cantautor Fernando Corona comenzó su carrera musical y en la actuación en Estados Unidos, donde tuvo oportunidad de hacer varias telenovelas para Telemundo y firmar con una disquera trasnacional para grabar su primer disco. Sin embargo, era de su interés hacer carrera en su país natal y ahora está comenzando a ganarse al público. Para muestra su canción “Eres tú”, que está por alcanzar las nueve millones de vistas a tan sólo tres meses de haber lanzado el videoclip en YouTube, además esta canción también tiene su versión con mariachi.

“Llevo un año en México, antes tenía mi carrera un poco más consolidada en Estados Unidos, estaba con Warner y saqué un disco con ellos allá en la Unión Americana, pero aquí en México mi segundo sencillo es ‘Eres tú’ y ahora estamos comenzando a promocionar el nuevo que se llama ‘Por si no te has dado cuenta’; el éxito ahora ha sido por redes sociales, las fans son intensas, pero en el buen sentido de la palabra, apoyándome muchísimo”.

Duetos y nuevos proyectos

Ahora como cantautor independiente, Fernando ha tenido buena estrella, pues otra de las sorpresas que prepara es que grabará un dueto con Pancho Barraza, este será el cuarto tema que haga en estudio y que también formara parte del disco norteño banda que prepara. “Es un poco difícil no tener una disquera que te respalde, pero las fans están ahí con todo. Ahora tengo la ventaja de que puedo decidir los temas que entran en mi disco, tengo libertad y eso es muy importante para mi carrera”.

“Pancho Barraza se ha portado muy bien conmigo, es un artista que desde siempre he admirado mucho y se dio la oportunidad de convivir con él en uno de sus eventos. Me invitó a cantar, le propuse lo del dueto, escuchó la canción y le gustó mucho, es una canción que yo compuse y es un honor para mí que él haya aceptado”.

A diferencia de otros artistas del regional mexicano, Fernando de pequeño no era asiduo a escuchar la música grupera. “A mi familia le gusta mucho el mariachi, pero la banda no era común porque no somos del Norte del país, somos de la Ciudad de México, pero cuando me fui a Estados Unidos, uno extraña muchos sus raíces y comencé a escuchar el género, le agarré mucho cariño durante los 10 años que estuve por allá y ahora me siento totalmente parte de la música regional”.

Fernando radica entre la Ciudad de México y Guadalajara porque su mamá vive aquí. Fernando Corona también fue parte del reality show musical “Va por ti”.