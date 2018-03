Fernanda Ostos buscará cárcel para su agresor

"¡Ahí muere!" le dijo en varias ocasiones el sujeto que minutos antes le había agarrado los senos a la cantante y conductora de televisión, Fernanda Ostos y se había echado a correr. Ella fue detrás de él y con ayuda de la gente que estaba en la zona lo detuvieron y llamaron a la policía.

A diferencia de su agresor, para Fernanda "ahí no muere" el asunto. Luego de comunicar en sus redes sociales lo que le había pasado en la calle Ámsterdam fue al Ministerio Público a poner su denuncia en busca de que el agresor pague por lo que hizo y no con dinero.

"Yo esperaría cárcel porque no hay dinero que a mí me pague ese momento, lo que estos tipos hacen lo hacen porque saben que no les va a pasar nada, no esperaban que gritara y que la gente me fuera a ayudar".

En entrevista con El Universal, la actriz contó que el trato fue bueno en el Ministerio Público pero que la interrogaron más que al que la violentó.

"Me interrogaron más a mí que a él. El cuestionario psicológico que me hicieron fue de toda mi vida, eso no entiendo por qué, no veo qué tiene qué ver, incluso les pregunté por qué me cuestionaban de toda mi vida, qué tiene que ver mi infancia o cómo era yo en el kinder con lo que me acaba de pasar ahorita y fue muy largo, fueron como dos horas. Creo que el acusado es él, el que tiene los problemas mentales es él pero yo dije que iba a cooperar con las autoridades".

Expresó que hace algunos años vivió una situación similar, una persona también la agredió sexualmente en la calle. Tras perseguirlo con ayuda de un taxista y llevarlo a la policía, ésta le dijo que si no lo denunciaba por robo lo dejarían libre, algo que le volvieron a decir en esta ocasión, la diferencia es que ahora va a llegar hasta las últimas consecuencias.

"Por eso decidí hacer la transmisión y hablar con todos los medios de comunicación. Él llegó con mucha confianza, como si yo fuera un objeto y no podemos permitir que esto nos siga pasando".

A raíz de su denuncia algunos usuarios compartieron experiencias similares en la misma zona (La Condesa), como el usuario "Kare MB", que escribió.

"Hace 20 días me violaron y me asaltaron en Yucatán esq. Cacahuamilpa, Condesa. A espaldas de Ámsterdam. También acudí a este MP. Podrías poner una foto del tipo. Por favor".

El año pasado la periodista Andrea Noel denunció la agresión que vivió en esta misma zona, un sujeto se le acercó, le alzó el vestido, le bajó la ropa interior y se echó a correr.

En cuanto Fernanda compartió los hechos y se vio el rostro del agresor en redes sociales apareció su nombre y hasta imágenes de su identificación oficial.

JB.