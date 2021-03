Hoy 30 de marzo, el músico Eric Clapton, originario de Ripley, Reino Unido, está cumpliendo 76 años de edad. El genio de la guitarra eléctrica es uno de los artistas más emblemáticos en la industria del entretenimiento.

Durante su carrera ha pertenecido a bandas como The Yardbirds, John Mayall and the Bluesbreakers, Cream, Blind Faith y Derek and the Dominos. Ha sido reconocido con el Grammy por su trayectoria, es parte del Salón de la Fama del Rock y es comendador de la orden del imperio británico.

Clapton tiene cuatro hijas, su único hijo varón, Conor, murió en 1991 a los cuatro años en un trágico accidente en un hotel. "Tears in heaven" es una canción dedicada a él. Eric ha estado casado tres veces, con Pattie Boyd, Lory Del Santo y Melia McEnery.

En 2019 el músico presentó el libro “Clapton. Autobiografía” donde recuerda anécdotas personales y profesionales de su legado como persona y artista, resaltando por ejemplo, su devoción por el blues.

Las canciones para celebrar a Eric Clapton

A continuación un top 10 de sus mejores canciones, conteo basado en sus canciones más populares en Spotify.

"Wonderful tonight" (SLOWHAND/1997)

"Tears in heaven" (RUSH/1992)

"Cocaine" (SLOWHAND/1997)

"Layla", versión acústica (ERIC CLAPTON'S RAINBOW CONCERT/1973)

"Change the world" (PHENOMENON/1996)

"I shot the Sheriff" (461 OCEAN BOULEVARD/ 1974)

"Lay down Sally" (SLOWHAND/1997)

"It's probably me" con Sting (FIELDS OF GOLD/1994)

"Riding with the king" con B.B. King (RIDING WITH THE KING/2000)

"My father's eyes" (FOREVER MAN, recopilación 2015)

AC