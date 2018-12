Felicidad en envase pequeño

Mañana viernes 7 de diciembre se estrena la cinta “Mi pequeño gran hombre”, película protagonizada por Fernanda Castillo, Jorge Salinas, Arleth Terán y Sylvia Pasquel. El proyecto es dirigido por Jorge Ramírez-Suárez y es un remake argentino de “Corazón de León” (2013). La versión mexicana se rodó cerca de un mes en Guadalajara y con locaciones en Los Cabos. Al respecto, Fernanda, Jorge y Arleth estuvieron de visita en la ciudad para promover esta comedia.

“Hay muchas cosas que te vas cuestionando de esta propuesta que hace la película, por ejemplo, ¿en dónde existen los cánones de belleza? ¿Quién lo dice? ¿Qué es más importante, lo de adentro o lo de afuera? ‘Mi pequeño gran hombre’ es una cinta muy jalisciense, aquí se estuvo grabando casi un mes, es una cinta muy tapatía, estamos muy contentos con el resultado”, explica Arleth.

“León” (Jorge Salinas) encuentra un celular y llama a la persona que lo extravió para entregárselo, cuando se da cuenta que es “Carla” (Fernanda Castillo), se interesa sentimentalmente en ella, están saliendo, se divierte, se han enamorado, pero ella encuentra un problema en la relación: él es un hombre pequeño, mide un metro 35 centímetros. Para “León” esto no es un impedimento, pero para ella sí y tendrá que trabajar sus complejos si es que quiere ser feliz.

“Creo que mi personaje nos representa a todos, ‘León’ es encantador, pero mi rol tenía que ser alguien con quien te pudieras identificar para viajar con ella a lo largo del tiempo de la película hasta entender que ella se cuestiona que no sabe amar de esa manera y pide ayuda. Que no nada más porque ame (a Léón) todo va a cambiar de la noche a la mañana (en cuanto al prejuicio), pero ella está dispuesta a hacerlo. Y si logramos que el público salga cuestionándose todas esas ataduras que tenemos en la cabeza, y se anime a hacer el viaje, habremos cumplido el cometido”.

Fernanda explica que este personaje fue complejo para ella, “pero delicioso al mismo tiempo, me sentí muy cobijada por todos mis compañeros”. Reflexiona también que aunque hablamos de un discurso de ser empáticos con el otro y ponernos en sus zapatos, muchas veces hacemos lo opuesto.

“El discurso es muy doble cara, por un lado todo está muy perfecto, somos muy inclusivos cuando les pasa a otros, pero cuando sucede en nuestro círculo entonces ya no eres tan inclusivo y tan abierto. Decimos que no discriminamos y lo hacemos al decirle a alguien ‘gordito’, ‘morenito’ o ‘chaparrito’”.

Manufactura nacional

Sobre la edición y los efectos especiales para hacer a Jorge pequeño, destaca que él no tuvo nada que ver en las cuestiones técnicas, “pero me hubiese gustado, algunas escenas se doblan, el sonido se requiere nítido, por ejemplo, en las tomas subjetivas simplemente te dejas llevar por las instrucciones del director y del fotógrafo. Lo padre aquí es que todo se hizo en México, eso es importante, porque tenemos un sistema de postproducción muy propositivo”.

En cuanto a rodar en Guadalajara y que no solo la Ciudad de México sea un gran set de filmación, el actor subraya: “La ciudad es bellísima, su gente maravillosa, yo amo esta tierra y a mí me han recibido siempre muy bien, me gustó mucho la propuesta de que se hiciera aquí”.

Además, afirma que el personaje que representa no lo cambió en nada. “Yo soy una persona que comparte los principios y el respeto por las creencias, por las preferencias y las diferencias físicas del ser humano. Entonces, por el contrario, por eso acepté el proyecto”.

Jorge dice que el 2018 ha sido muy bueno para él, lo cierra con tres obras de teatro y un proyecto con Imagen Televisión el próximo año.

Viene con todo

Para Fernanda este año ha sido un gran momento en su vida al tener varios éxitos fílmicos en cartelera como “Ya veremos” y “Una mujer sin filtro”. “Estoy muy agradecida, éste es como mi último proyecto del año, pero el primero que hice como protagonista, aunque las otras dos películas salieron primero”.

Cuenta que la gente logró hacer a un lado su personaje de “Mónica Robles” en “El señor de los cielos” y se logró ver que ella tenía otros matices que ofrecer. “Me permitieron hacer comedia y contar otros personajes y eso ha hecho que yo pueda seguir aquí y que se vislumbre un futuro en cine para mí, sólo puedo decir que estoy muy agradecida y que estoy contenta de presentar esta película que fue mi patada de la suerte”.

Para 2019, Fernanda tiene planes de regresar al teatro, aunque también tiene otros dos proyectos de cine.

Rompe estereotipos

Para Arleth, esta cinta significa mucho porque sólo hacía telenovelas y ahora tiene la oportunidad de incursionar en un género distinto: “Es como romper todo el esquema entre la gente que hace televisión y la gente que hace cine. Estoy muy agradecida porque es un personaje súper lindo, que es muy distinto a lo que me han visto hacer”.

Ella es “Corina” en la cinta, la mano derecha de “Carla”, quien es su jefa y su mejor amiga, al principio se ríe de la estatura de “León”, pero después se da cuenta que tiene que ayudar a “Carla” para que rompa con los estereotipos sociales y se permita ser feliz. “Ve a su amiga sufrir por un amor, pero no porque ese hombre no la quiera o le haya dado la espalda, sino que ella piense en el qué dirán, por eso es que ‘Corina’ la cuestiona todo el tiempo”. Arleth quiere seguir haciendo más cine, por lo pronto espera el estreno en febrero de la serie “La reina soy yo”.