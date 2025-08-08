Selena Gomez no recuerda su relación con Nick Jonas únicamente como un capítulo juvenil marcado por el romance. Para ella, aquel noviazgo adolescente tuvo un valor mucho más profundo: fue el inicio de una amistad que, 16 años después, sigue intacta y fuerte. El gran regalo que le dejó esa etapa fue conocer a Taylor Swift.

Durante su participación en el pódcast “Therapuss”, la ex estrella de Disney habló abiertamente de cómo surgió esa conexión con la intérprete de “Shake It Off” y cómo, a lo largo de los años, han construido un lazo sólido que ha superado rupturas, cambios personales y la presión constante de la fama.

Todo comenzó en 2008. Selena y Taylor eran dos jóvenes intentando navegar el amor bajo la mirada incesante del público, mientras formaban parte del mundo del entretenimiento infantil. En ese momento, había algo más que las unía: ambas salían con dos de los hermanos Jonas, quienes vivían su momento de mayor popularidad.

“Taylor y yo salíamos con los Jonas Brothers. Yo con Nick y ella con Joe. Éramos muy jóvenes, no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Pero de todo eso, lo mejor que nos quedó fue habernos encontrado la una a la otra”, recordó Selena en la entrevista.

El romance de Taylor Swift con Joe Jonas también se desarrolló en 2008. Asistieron juntos a alfombras rojas y eventos públicos, y su relación fue tema de conversación constante en medios y redes. Sin embargo, terminó rápidamente y no de la mejor manera: según contó Taylor, Joe rompió con ella por teléfono.

En el caso de Selena y Nick, el noviazgo se extendió por cerca de dos años, aunque finalmente se vio afectado por la distancia. La actriz estaba en Europa filmando una película, mientras Nick se encontraba de gira con los Jonas Brothers. Mantener la relación resultó cada vez más difícil, y finalmente decidieron separarse, según recordó la revista People.

El lazo que nació del desamor

En la charla para “Therapuss”, Selena explicó que la amistad con Taylor nació en un momento en que ambas estaban atravesando rupturas amorosas casi al mismo tiempo. Esa coincidencia emocional fue el puente que las unió de inmediato.

“Fue ahí cuando nos convertimos en mejores amigas. Luego, nos acompañamos en todos los altibajos que vinieron después. Y aquí estamos ahora, 16 años después”, relató.

Selena también compartió una anécdota que, para ella, refleja lo especial de ese vínculo: fue una de las primeras personas en escuchar “Love Story”, el tema que catapultó a Swift al estrellato internacional. “Supe que era una de las canciones más hermosas que había escuchado”, dijo emocionada.

Aunque el origen de su amistad estuvo marcado por sus relaciones con los Jonas Brothers, lo que realmente consolidó el lazo fue la conexión profunda que descubrieron entre sí. “A partir de ahí, nunca nos soltamos”, afirmó.

Desde entonces, Selena y Taylor han hecho evidente su cariño mutuo en numerosas ocasiones: en redes sociales, en entrevistas y hasta compartiendo escenario. Para sus seguidores, esa complicidad se ha convertido en uno de los ejemplos más sólidos de amistad dentro de la industria musical, una relación que ha resistido el paso del tiempo y las demandas de sus respectivas carreras.

Con información de El Universal

Selena quiere a Taylor en su boda

En el presente, Selena Gomez se prepara para un momento crucial en su vida personal: su boda con el productor Benny Blanco. Según se filtró el pasado 14 de julio, la ceremonia se celebrará en Montecito, California, y durará dos días, en septiembre.

De acuerdo con fuentes cercanas, la fecha fue elegida estratégicamente para evitar choques con las apretadas agendas de los invitados, en especial de aquellos con compromisos internacionales. Selena quiere asegurarse de que su círculo más cercano esté presente… y eso incluye, por supuesto, a Taylor Swift.

Aunque no se han revelado detalles exactos del papel que desempeñará Taylor en la ceremonia, la intención de Selena es que su gran amiga forme parte activa del día más importante de su vida sentimental. No es difícil imaginar que, como ha sucedido tantas veces, ambas puedan compartir no solo un momento privado, sino también uno que sus fans celebrarán públicamente.

A lo largo de más de una década y media, Selena y Taylor han pasado de ser dos jóvenes estrellas en ascenso, envueltas en romances mediáticos, a mujeres consolidadas que han sabido proteger su amistad frente a la exposición y la distancia. El inicio pudo haber sido casual -una coincidencia en los intereses amorosos-, pero la constancia, la lealtad y el apoyo mutuo han hecho que su relación se mantenga como una de las más admiradas del espectáculo.

Para Selena, el capítulo con Nick Jonas fue importante en su juventud, pero el verdadero tesoro que guarda de esa etapa es, sin duda, la presencia incondicional de Taylor Swift en su vida.

CT