Famosas que vivieron la maternidad tras los 40

La maternidad es un momento que transforma la vida de cualquier mujer, pero contrario a lo que antes se creía, este privilegio es posible cada vez más a una edad de madurez plena, y muchas famosas han dado ejemplo de ello, ya que después de realizarse profesionalmente han encontrado el momento ideal para convertirse en madres.

Irán Castillo

"¡¡Un nuevo ser de luz viene a iluminarnos con su belleza y pureza!! ¡Gracias por este regalo de Dios! ¡¡¡Estamos esperando bebé!!! ¡Gracias por esta bella familia!", fue el mensaje de Instagram con el que la actriz mexicana Irán Castillo sorprendió en septiembre pasado con el anuncio de su segundo embarazo, a sus 44 años y una década después de la llegada de su primogénita Irka.

Irán asegura que está viviendo este nuevo embarazo de una manera más plena y consciente, por lo cual no ha parado de compartir cada etapa de esta aventura, que emprendió al lado de su prometido Pepe Ramos, y que tiene fascinados a sus fans que le manifiestan sus buenos deseos a través de las redes sociales.

Salma Hayek

Salma Hayek ya había logrado el éxito y la fama en su carrera, cuando decidió dar uno de los pasos que había prolongado por mucho tiempo, el ser madre, fue así que al cumplir los 40 años de edad anunció la espera de su primer hijo con el empresario François-Henri Pinault.

"Había llegado a un punto en mi carrera en el que había hecho muchas cosas, estaba realmente emocionada de ser madre", dijo en entrevista "The Sunday Times' Style" el año pasado.

Valentina Paloma llegó al mundo el 21 de septiembre de 2007 y a sus 14 años ha sorprendido con la belleza que ha heredado de su madre, quien ahora la luce orgullosa en las alfombras rojas por las que pasa.

Halle Berry

Tenía ya 41 años de edad cuando Halle Berry se embarazó de su primogénita Nahla, pero en 2013 anunció un nuevo embarazo cuando ya contaba con 46 años, es por eso que la propia actriz declaró a CNN, que esta había sido la mayor sorpresa de su vida, porque estaba en un punto en el que creía que la posibilidad de volver a ser madre ya no era posible para ella y por eso se encontraba muy feliz; fue así que el 5 de octubre de ese mismo año nació Maceo Robert.

Janet Jackson

En abril de 2016 Janet Jackson pospuso su gira Unbreakable por "situaciones inesperadas", las cuales reveló en mayo al anunciar que esperaba a su primer bebé con su esposo Wissam Al Mana, con quien se casó en 2012; en ese momento la cantante contaba con 49 años de edad y llevaba ya un tiempo intentando quedar embarazada.

"Janet tuvo un parto saludable y sin estrés y se encuentra descansando cómodamente", fue como el publicista de Janet anunció la llegada del niño Eissa Al Mana, el 3 de enero de 2017.

Naomi Campbell

"Esta preciosa pequeña bendición me ha elegido para ser su madre. Muy honrada de tener a esta alma buena en mi vida. No hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande", escribió la supermodelo Naomi Campbell en Instagram, al anunciar el 8 de mayo de 2021, la llegada de su primera hija, cuando ella estaba a punto de cumplir 51 años de edad el 22 del mismo mes. Poco a poco la llamada diosa de ébano ha ido revelando detalles, como que durante el parto se escuchaba Bob Marley o que la nena es muy independiente, lista y duerme 12 horas, según dijo a un medio británico.

Cameron Diaz

Cameron Diaz declaró en una entrevista con Naomi Campbell, sobre su embarazo a los 47 años y la llegada de su hija Raddix, que nació el 3 enero de 2020: "Tener una familia joven, es hacer todo tal y como lo haces de joven, pero cuando tienes mi edad y decides hacerlo es una decisión real".

Cameron y su esposo Benjamin Madden decidieron proteger la privacidad de su pequeña, por lo que no hay imágenes de ella o de su madre embarazada, ya que hasta el último momento reveló esa feliz noticia, pero la actriz declaró en un live que le encanta la maternidad y considera que está pasando la mejor etapa de su vida, disfrutando de su esposo, su hija y su hogar.

Por extraño que parezca, la lista de celebridades que decidieron darle paso a la maternidad después de los 40 es larga, Mariah Carey dio a luz a su gemelos a los 42, exactamente lo mismo pasó con Celine Dion, Meryl Streep trajo al mundo a su cuarta hija a los 42, Carla Bruni trajo a su segundo hijo a los 43 años, Kelly Preston tuvo su milagro a los 47 cuando tuvo a su pequeño Benjamin Travolta, Eva Mendes tenía 40 cuando tuvo a su primogénita Esmeralda, Susan Sarandon se convirtió en madre a los 43 y los ejemplos pueden seguir, los cierto es que el milagro de dar vida siempre es bienvenido a cualquier edad.

