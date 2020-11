Famosas alzan la voz para erradicar la violencia contra la mujer

En los años 90 la ecuatoriana Lorena Gallo —entonces llamada Lorena Bobbitt— fue víctima de violencia doméstica por parte del marine estadounidense John Bobbitt, su esposo y quien abusaba sexualmente de ella y la golpeaba. La historia saltó a la luz cuando ella cortó el pene del hombre mientras dormía.

Muchas mujeres no saben lo que están pasando porque estamos condicionadas por el abusador

"La violencia doméstica es real y se trata de sobrevivir, de vida o muerte", dijo la activista. "No siento que fue algo heroico lo que hice porque se trata de violencia doméstica y eso es algo negativo porque estamos sufriendo".

Gallo aseguró que nunca vio lo tóxico de la relación, pero ahora ha decidido alzar la voz cada que puede, para evitar que otras mujeres pasen por cuadros similares.

"Muchas mujeres no saben lo que están pasando porque estamos condicionadas por el abusador, mentalmente estamos atrapadas y ahora peor con esta pandemia", señaló.

La etapa de emergencia sanitaria no ha parado la violencia. Ninel Conde ha dicho que el padre de su hijo lo ha sido con ella.

"Yo quisiera que esto sirviera como ejemplo para muchas mujeres que no permitan la violencia de género, el miedo es algo que nos hace permitir y soportar violencia, y no debe ser así, debemos ser valientes, confiar en Dios, afrontar y creer en nuestras autoridades", expresó.

"Él ha sido violento psicológicamente, emocionalmente y tiene ataques de ira, es una persona que se vuelve insensible ante la necesidad de un niño de poder convivir con su madre. Me amenazó y me dijo, 'si tú me denuncias olvídate de poder hablar con el niño por teléfono, de venir a mi casa y de nada'", contó.

Yalitza Aparicio, nominada al Oscar por su trabajo en “Roma”, señaló hace unas semanas que la violencia no sólo es pegar, sino hacer psicológicamente menos a la mujer.

"Existen lugares en el país donde se cree que por ser mujer no se es capaz de ocupar un puesto y seguir estudiando y que sólo se vino al mundo a tener hijos", dijo.

Lucía Galán, de Pimpinela, subraya que se trata de un tema de educación.

"Es hacerle creer al hombre que era superior a la mujer y que ella tiene que callarse, agachar la cabeza, aguantarse y decir que sí a todo y que sea feliz. Después no hay justicia y no hay gobiernos que realmente pongan las penas que tengan que poner, porque si tú haces un acto de violencia de semejante magnitud y vas a la cárcel de por vida, el que sigue detrás y que tiene la misma intención lo va a pensar dos veces", subraya.

La actriz Adriana Paz ("Rudo y cursi" y "La tirisia"), dijo que el acoso está presente.

Que la tocaran en el microbús o que, caminando en la calle, algún taxista le gritara algo, son cosas que ha padecido.

"Detrás de todo esto viene toda una semilla del patriarcado, del machismo y de cosas que debemos ir superando", subraya.

Finalmente, la actriz Natalia Sosa expresó que las mujeres tienen en contra cientos de años de mala educación, en donde se les coloca como objeto.

"Y también nos hemos tomado ese papel, (pero) creo hay una generación que ha decidido despertar y expresarse y por eso le ponen el nombre de feminismo que a muchos les asusta", concluye.

AC