Fallece Robert Downey Sr., padre del actor Robert Downey Jr.

El icónico cineasta estadounidense Robert Downey Sr. felleció la madrugada de este miércoles mientras dormía en su casa en la ciudad de Nueva York, informó "Daily News".

Robert Downey Sr. cumplió 85 años el mes pasado y desde hace media década luchaba contra la enfermedad de Parkinson.

¿Quién era Robert Downey Sr.?

Era conocido por su participación en películas underground como "Putney Swope"; también apareció en "Boogie Nights", "Magnolia" y "To Live And Die in L.A.".

Downey se casó tres veces. Su primer matrimonio fue con la actriz Elsie Ann Downey, con la que tuvo dos hijos: la actriz y escritora Allyson Downey y el actor Robert Downey Jr.; se divorciaron en 1975.

Su segunda esposa, la actriz y escritora Laura Ernst falleció en 1994 de esclerosis lateral amiotrófica.

En 1998 se casó con la autora Rosemary Rogers, con la que tuvo otros dos hijos: el actor y músico Henry Downey y el escritor Anthony Downey.

AC