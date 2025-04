A través de un comunicado compartido en el Instagram oficial de Guillermo "Memo" del Bosque se confirmó el fallecimiento del productor de televisión quien había sufrido problemas de salud en los últimos tiempos.

El texto escrito en primera persona dice lo siguiente:

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más”.

"Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia. Doy gracias por mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor" expresa el sentido comunicado.

En la misma publicación, gente del espectáculo expresó sus condolencias. Erik Rubín, por ejemplo, escribe: "Gran Memo. Siempre vivirás en nuestros corazones"; la conductora Odalys Ramirez publica: "Memo querido . No tengo palabras para agradecerte lo mucho que aprendí durante nuestro tiempo en telehit . Siempre pionero , innovando , sin miedo al qué dirán . Escuchando cada una de nuestras propuestas e ideas . Abrazo fuerte hasta donde estés . Abrazo a tu hermosa familia, gratitud infinita"; en ese mismo sentido, Adriana Monsalve escribe: "Memo siempre te tendré en el corazón como uno de los más grandes luchadores. Descansa en paz".

Estos son solo algunos de los ejemplos que en este momento se encuentran en la publicación, pero se espera que las reacciones de gente de la farándula ante el deceso del querido productor de televisión continúen acumulándose.

Memo del Bosque será reconocido por su papel en la creación de programas históricos de la televisión mexicana. Inició su carrera con la aparición de Telehit, un canal referente para la música y el entretenimiento nacional. Estuvo detrás de programas como El Calabozo, No Manches, Al fin de semana, La Jaula, Super Minds, El quinto elemento, Las pellizcadas de Márgara, New Generation y 100 mexicanos dijeron.

Te puede interesar: Salinas Pliego confiesa por qué se rompió la amistad con López Obrador

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB