La película panameña "Despierta mamá" de la directora, guionista y protagonista, Arianne Benedetti, tuvo una presentación especial en el marco de la edición 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG). En este thriller de acción con gran dosis de drama tiene una participación especial el actor jalisciense Erick Elías, quien interpreta a un padre de familia que padece cáncer.

EL INFORMADOR conversó con Arianne Benedetti y Erick Elías, además de Mila Romedetti, hija de la directora y quien en realidad se lleva la película por su gran carisma y emotividad.

"Estoy muy contento de estar aquí con mi familia y mis amigos, presentando un proyecto hecho en Panamá. Yo de niño siempre tuve la ilusión de presentar proyectos en este festival tan importante y llegar con este producto me tiene muy orgulloso".

Expresa Erick que interpretar este personaje que hace le movió mucho por el tema de la paternidad. "Como papá me pegó duro cuando leí el guion y cuando me contó Arianne por dónde iba este personaje, además de dónde iba a terminar. Me emocionó mucho que hayan pensando en mí para este proyecto además de estar en Panamá. A veces me toca trabar en proyectos enormes con mucho dinero y acá hay tanta creatividad y corazón que se le metió, que ojalá la gente tenga la oportunidad de verlo".

Sobre cómo Arianne decidió que el participara en la cinta, recuerda que le sigue la pista desde la telenovela"Gitanas", "esa fue la primera vez que lo vi, también lo habíamos visto en '100 días para enamorarnos' y 'Betty en NY'. Yo quería a un actor mexicano, pues buscaba una cinta que tuviese fuerza en Latinoamérica. Obviamente sabemos que México es la entrada a todo y Erick estuvo siempre en el top de lo que estamos buscando". Acota que una de las productoras ejecutivas conoce a la manager de Erick y fue así que él se embarcó en el filme.

"Despierta mamá" es la segunda película de Arianne, su primer largometraje fue en 2017 llamado "Más que hermanos". Señala que en esta nueva aventura fílmica no le fue complejo ser guionista, directora y protagonista, ya que cada faceta tomó tu tiempo determinado. "El guion lo hice primero, después vino la parte de producir, pero lo que sí pega es cuando estás dirigiendo y actuando, pero yo tengo un equipo que sabe mi forma de trabajar".

Sobre la narrativa del filme, el cual es de suspenso, de acción y también aderezado con drama, expresa la directora que esa es la línea que se plantea seguir en sus siguientes proyectos. Este es un thriller definitivamente pero también tiene su historia romántica y de familia muy importante con distintos mensajes positivos que se van encontrado en el transcurso de la historia, los cuales tratan de edificar y de darle herramientas a los espectadores". La cinta ya atraviesa por su tercera semana en Panamá y espera Arianne que el próximo paso es que el filme encuentre espacio de exhibición en Centroamérica y por supuesto, México.

"La vida es así (de emociones), la vida no es un género, tú no vives un drama eterno, y tampoco vives en suspenso eterno y tu vida no es un chiste. Entonces, ¿por qué queremos hacer solo eso en las películas? La vida siempre tiene un poquito de todo".

La gran estrella del filme es Mila Romedetti, quien ofrece emociones distintas y con gran calidad. "Fue súper cool estar con mi mamá todos los días y grabar con ella, pero más aún fue fácil actuar con ella porque ya tenemos la conexión de madre e hija súper marcada". Resalta que lo que le costó más trabajo a la hora de estar en el set fue el tema de los bichos, "y grabando en el monte, tirada en la selva, habia de todo".

Finalmente, recuerda Arianne que la industria fílmica panameña es incipiente, que en lo que va del año, su filme es el sexto que se estrena en el país, pero no quitan el dedo de renglón para tratar de generar proyectos y así poder fomentar una industria.

Sinopsis

En un pequeño pueblo en medio de la montaña, una niña desaparece sin dejar rastro. A medida que los secretos más oscuros del pueblo comienzan a revelarse, desesperada, la madre de la pequeña, emprende una incansable búsqueda tratando de encontrarla antes de que sea demasiado tarde.

MF