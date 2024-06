El actor jalisciense Cristo Fernández, reconocido internacionalmente por su personaje de “Dani Rojas” en la serie “Ted Lasso”, está promoviendo un par de películas en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), las cuales son “Corina” y “Sisters” donde además de participar como intérprete, también funge como productor a través de su casa productora Espectro Mx Films.

“Corina” está bajo la dirección de Urzula Barba Hopfer donde Naian González Norvind y Cristo Fernández son los estelares.

La trama gira alrededor de “Corina” (Naian), quien no sale de su casa más que para trabajar en la editorial de la colonia donde vive. Luego de cometer un error con el final de la saga de libros más afamada de la empresa, esta aspirante a escritora deberá vencer sus miedos para emprender un viaje en búsqueda de una misteriosa escritora con la intención de salvar su trabajo y el de sus compañeros en compañía de “Carlos” (Cristo Fernández).

El filme compite por el Premio Mezcal y por la categoría Hecho en Jalisco, en la cual también está “Sisters”, película bilingüe y ópera prima de Mar Novo, una cineasta que retrata la historia de tres hermanas que son mexicoamericanas y que emprenden un peregrinaje a Jalisco, viaje que les significa redimir sus problemas y encontrarse con aventuras donde florecerá el amor y el perdón, ahí, Cristo interpreta a un joven local que tiene conocimiento en hierbas medicinales y que será un catalizador en la relación de estas tres hermanas.

EL INFORMADOR conversó con el actor sobre su interés por ser narrador de historias más allá del histrionismo: “Llevaba ya un buen rato fuera (de México) desde que me fui a estudiar mi maestría en actuación (en Reino Unido) y donde me quedé allá un rato donde se dieron otras oportunidades, pero para mí regresar a México (era importante) porque tu casa siempre será tu casa. Además, al estar hablando tanto tiempo en inglés, pues ya necesitaba hablar en español y en cuanto regresé Guadalajara, me llenó de mucha emoción el tener la oportunidad de estar en ese proyecto (de ‘Sisters’) como actor y luego, conforme al desarrollo de nuestra película, también involucrarme con mi casa productora Espectro Mx Films para apoyar la cinta desde la pre hasta la postproducción”, donde también participan CM Films y Las Caminantas Films.

A lo anterior agrega que él “en lo personal aprendí de puras mujeres talentosas, delante y detrás de cámaras, así que estoy agradecido de este proceso”.

Sobre el espectro que le da la producción como creativo en la industria fílmica, refiere: “La cinta ‘Sisters’ la grabamos en el 2021 y ‘Corina’ fue en el 2022, se trató de distintos procesos, pero ‘Sisters’ fue ese encuentro con el que me identifiqué sobre el tipo de historias que quiero contar. A mí me apasionan las historias multiculturales que identifican a distintas lenguas e idiomas, me apasiona este contraste del inglés y el español y la cultura mexicoamericana, donde hay muchos temas como el familiar y el poder femenino”.

La trama de “Sisters” aborda la vida de “María”, “Sofía” y “Lucía”, tres hermanas mexicoamericanas que crecieron como mejores amigas. Pero ahora como adultas una traición entre “Sofía” y “Lucía” las ha separado. Mientras “María” se enfrenta a una enfermedad, busca reunir a sus hermanas en un paseo espiritual por Jalisco. En su viaje se encontrarán con una variedad de personajes que las ayudará a reconectarse. Las protagonistas son Marta Méndez Cross, Virginia Novello, Valeria Maldonado.

En ese sentido, Mar Novo, directora del filme, también habla del tono de “Sisters”, pues es una comedia ligera con profundas reflexiones sobre la familia y la fraternidad. “Sobre tono y estilo, mis referencias principales fueron ‘Little Miss Sunshine’ y ‘The Darjeeling Limited’. ‘Sisters’ es una aventura de varios días conviviendo con tu familia, pero no porque sea tu familia, te tienes que llevar bien, pero que finalmente amas y que estará contigo en las buenas y las malas donde juntas (las hermanas) llegan a un destino”.

Comparte Mar que el proyecto ha recorrido Londres y Los Ángeles, y ahora está en Guadalajara, la casa de los realizadores y también donde se filmó la película, tanto en el Centro Histórico como en Tapalpa. Resalta que la carta está abierta para la distribución en México: “Estamos emocionados de que nuestros paisanos vean la película”, finaliza.

Toma nota

Funciones

Cineforo: Hoy, 11 de junio, a las 15:00 horas.

Cineteca FICG: Miércoles 12 de junio, a las 12:00 horas.

Cinépolis VIP Midtown: Jueves 13 de junio, a las 17:40 horas.

CT