FICG 2021: Clausuran la edición 36 del festival con gala en el Auditorio Telmex

Este sábado concluyeron las actividades del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), con la gala de clausura en el Auditorio Telmex. La edición número 36 de la fiesta cinéfila tuvo en dicha ceremonia el anuncio de las premiaciones. Una novedad en esta edición es que se reservaron hasta la ceremonia de clausura los nombres de los ganadores en todas las categorías. Una mención de agradecimiento fue para la mesa de salud de Jalisco y para la gente que siguió las precauciones sanitarias que hicieron posible la edición presencial.

“Hay que celebrar el cine, que una vez más nos salva y nos hace estar juntos”, comentó Andrés Zuno, conductor de la ceremonia junto con la actriz Daniela Schmidt. Andrés recordó que en redes sociales el festival exhortó el hashtag #ComparteTuHistoria, invitando a los cinéfilos a compartir sus anécdotas en el FICG.

Tras nueve días de actividades, los jurados eligieron a las producciones, equipo y actores ganadores. Hecho en Jalisco fue la primera sección, que tuvo a Domingo de Raúl López Echeverría como mejor producción. El director agradeció al festival y a su equipo. La llevada y la traída de Ofelia Medina tuvo una mención honorífica. Cortometrajes iberoamericano fue la siguiente categoría, que tuvo como cinta ganadora a Iker Esteibarlanda por Before I Die, con mención para Manchester Acatitla de Selma Josseline Cervantes Aguilar.

El Premio Internacional Rigo Mora fue para Hugo Covarrubias, por su producción animada Bestia. El ganador dedicó el galardón a los desaparecidos en Chile y a los disidentes. La mención especial fue para Speka Cadez, por su producción Steakhouse.

El Premio Maguey celebró diez años de existencia, con la primera categoría entregada la de Interpretación, galardón para Lara Tremouroux por su participación en Medusa. Alexa Bakony recibió el Premio Maguey del Jurado, por Tobi Szinei. La ganadora celebró el éxito tan lejos de su casa, “Nunca había estado tan lejos de mi hogar. Me enseña que el cine no tiene fronteras, no tiene género, no tiene nacionalidad, es la máxima expresión de la libertad”. El Premio Maguey para mejor película fue para Isabelle Solas, por Our Bodies are your Battlefields. Isabelle agradeció al jurado y al festival.

La categoría de Mejor Dirección de Largometraje Documental fue para Luis Bolognesi por A Última Floresta. El director resaltó la importancia de mostrar su cinta en este festival, “Nosotros en Brasil estamos muy aislados”. Luis dedicó el premio al protagonista de la película y al pueblo originario del que habla, con una crítica a las políticas de Bolsonaro. El Mejor Largometraje Documental fue El cielo está rojo, de la chilena Francina Carbonell. La directora también resaltó la situación en Chile, que retrata en su cinta.

El premio a Mejor Actriz de Largometraje de Ficción se lo llevó María Romanillos por Las consecuencias, quien entre lágrimas recibió el galardón. La categoría homóloga fue para Iván Cáceres por Mis hermanos sueñan despiertos. Para la misma cinta fue la categoría de Mejor Guion Iberoamericano de Ficción, con texto de Pablo Greene y Claudia Huaiquimilla, chilenos. La cinta también recibió el premio a Mejor Largo de Ficción.

En las categorías mexicanas ganó Ilse Salas como mejor actriz en largometraje, por Plaza Catedral. La categoría homóloga fue para Fernando Xavier De Casta, quien falleció antes del corte final de la película. La mejor fotografía fue para El comediante de María Secco. La mejor dirección de largometraje fue para Antonio Hernández por Nos hicieron noche. El Mezcal para la Mejor Película Mexicana fue El Comediante de Rodrigo Guardiola y Gabriel Nuncio. Nuncio leyó el mensaje de Guardiola por no estar presente, con palabras de agradecimiento que suscribió.

Otras categorías fueron Largometraje Internacional de Animación fue para My Sunny Maad de Michaela Pavlátová; Nicolas Postiglioni se llevó la categoría de Mejor Director de Largometraje Iberoamericano, por Inmersión; El Premio Mezcal Joven fue para Carlos Alfonso Corral, por Dirty Feathers; El premio Mezcal del Público fue para Poderosa Victoria de Raúl Ramón.

NUMERALIA FICG 36

Asistencia total al Festival Internacional de Cine en Guadalajara: 22 mil asistentes

Funciones al aire libre: 21

Total de personas conectadas por conferencia magistral, charla o mesa: dos mil presenciales

Películas exhibidas: 162

Participantes acreditados: 1,582

Películas en competencia: 96

Largometrajes en competencia: 52

Pantallas que se utilizaron: 21

Largometrajes fuera de la competencia: 50

Películas del Invitado de Honor: 17

Total de proyecciones: 308

Cortometrajes en competencia: 44

Cortometrajes fuera de competencia: 5

Medios acreditados 140

Periodistas acreditados 390

Reproducciones de video en YouTube: 58 mil 352

Reproducciones de video en Facebook: 251 mil 260

Más de ocho mil menciones en Twitter

Más de ocho mil menciones en sitios web

JM