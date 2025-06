El periodismo, en un país como México, es el oficio de la contradicción: comprometido a divulgar la verdad, pero amordazado por la violencia y el miedo. En un país donde los desaparecidos, la corrupción y las alianzas entre políticos y crimen organizado son el pan de cada día, no resulta sorpresivo que seamos una de las naciones con más periodistas asesinados por ejercer su labor.

“Cocodrilos”, el primer largometraje del cineasta J. Xavier Velazco, es una obra difícil pero valiente, que no duda en retratar y denunciar la cruda realidad que enfrentan incontables periodistas mexicanos.

Ambientada en Veracruz, la película narra la historia de “Santiago”, un joven fotoperiodista que arriesga su vida para sacar a la luz la investigación de su maestra, una periodista brutalmente asesinada por el crimen organizado. Su trabajo estaba ligado al testimonio de un joven desaparecido que logró escapar de una casa de seguridad y que posee información clave sobre las redes de la delincuencia.

“Santiago” —interpretado por Hoze Meléndez— se adentrará poco a poco en la boca del lobo, enfrentando el monstruo de mil cabezas, decidido a honrar la memoria de su mentora a través de la verdad.

En entrevista con EL INFORMADOR, el director J. Xavier Velazco compartió cómo decidió abordar un tema tan delicado en su primer largometraje, el cual llega al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), donde compite por el Premio Mezcal.

“Había trabajado un poco el tema de cómo la violencia nos impacta en mi cortometraje ‘Juan y la Borrega’, sobre todo a raíz de cuando se desató la guerra contra el narco, alrededor de 2010. Yo, siendo originario de Xalapa, Veracruz, me impactó muchísimo ver a los militares desplegados en las calles. Después, cuando empezó a intensificarse la violencia contra los periodistas, pensé: ‘Quiero hacer algo al respecto’. Pero pasaron muchos años. No fue sino hasta 2019 o 2020 que me senté a escribir el guion. Desgraciadamente, aunque el tiempo pasó, la temática seguía —y sigue— siendo vigente. Es un problema sistémico, presente, constante. Parte de mi interés en hablar de este tema es justamente que se discuta, que se ponga sobre la mesa esta situación tan penosa”.

Velazco es consciente de que, por más que el arte alcance a tocar conciencias, no puede lograr, por sí solo, un cambio profundo frente a una violencia tan arraigada. Es decir: una película no acabará con la violencia en México. No obstante, obras como la suya representan una pequeña trinchera, un grito de denuncia —aunque nadie quiera escucharlo—, un llamado a lo incómodo, para mantener visibles aquellas heridas que más duelen en el país.

“La historia toca varias problemáticas que, como mexicanos, sabemos que están interrelacionadas: los desaparecidos, los levantones, el reclutamiento forzado, la colusión, la corrupción... Al final del día, decir la verdad en nuestro país puede costarte la vida”, afirmó el director.

“Muchos periodistas han sido asesinados por ejercer su labor. No creo que el arte tenga la obligación de denunciar, pero sí creo que es una de sus funciones importantes. Como creadores, filtramos la realidad. El arte también sirve como catarsis. Tal vez no vamos a resolver nada, pero el hecho de llegarle a la gente, hacerla pensar, sacudirla, mostrarle una realidad desde otro ángulo... Eso tiene mucho valor”.

Finalmente, Velazco se mostró entusiasmado por el estreno de “Cocodrilos” en México, y en particular por presentarla en el FICG, uno de los foros más relevantes del país. Tras una exitosa proyección en el Chicago Latino Film Festival, el director celebra volver al FICG después de más de una década: “Estrenar en Guadalajara me emociona muchísimo. Es un festival fundamental que celebra 40 años y reúne a lo mejor del cine. Me alegra compartir esta experiencia con el público y con actores como Hoze, cuyo trabajo fue extraordinario”.

Funciones

“Cocodrilos” se estrena mañana, a las 13:00 horas, en la Cineteca FICG. Al finalizar la función, habrá un panel con el director y parte del elenco —Arcelia Ramírez y Hoze Meléndez—. La cinta tendrá una segunda proyección el jueves 12, a las 18:10 horas, en Cinépolis Centro Magno.

CT