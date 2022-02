Ex participante de "La Voz" reaparece; lanza nuevo tema

Seguramente recuerdas a Emilio —mejor conocido como “El de la lengua encendida”—, ex participante de la más reciente edición de “La Voz”, quien cautivó al público con temas como “Lovely”, de Billie Eilish.

“Esa parte de mi vida quedó atrás, ahora lo que sigue”

Emilio “El de la lengua encendida” no se apagó y continuó sorprendiendo, ahora con un nuevo tema que ha lanzado a la plataforma de YouTube con el nombre "SDDR" (“Sexo después de romper”).

De acuerdo con Emilio este tema no tiene metáforas y no es para todos: “Sólo algunos cuantos puede identificarse. Esta canción la hice porque no mucha gente se siente muy cómoda hablando de este tema y mi único objetivo al crear esta canción es que dejen de sentir esa incomodidad y piensen en cosas que realmente importan: nosotros mismo”, dijo.

Tras llegar a la final de “La Voz” en el equipo Miguel Bosé junto a Kike Aristi y Edeer Velázquez, Emilio se empeñó en hacer las cosas por sí mismo, según cuenta.

“Ahora soy más grande y tengo conocimiento en áreas que antes no tenía; agradezco la oportunidad de estar ahí pero no volveré”, aseguró. “Esa parte de mi vida quedó atrás, ahora lo que sigue”.

El cantante recordó que este es su tercer tema en el género de rock alternativo, pero no descarta experimentar en otros géneros e, incluso, realizar algunas colaboraciones.

El video de la audición de Emilio en “La Voz” ya cuenta con más de 100 mil visualizaciones y cientos de “me gusta”. Aquí recordamos su participación:

AC