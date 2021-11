La pareja que conforman Evaluna Montaner y Camilo se ha convertido en una de la más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Ambos cantantes se conocieron hace nueve años, y se casaron en plena pandemia en febrero del año pasado.

Hace unos días él dedicó uno de sus cuatro premios Grammy a Índigo, su primogénito, mientras están en espera de su llegada; pero no sólo eso, sino que a lo largo de su carrera Camilo se ha inspirado de su historia de amor con la hija de Ricardo Montaner y eso le ha significado el éxito.

Estas son las cinco canciones que Camilo ha hecho para describir su historia junto a Evaluna:

Medialuna. Se conocieron

Al principio de su relación la pareja tenía un canal de YouTube donde compartían sus experiencias con los seguidores, ahí contaron que fue en la presentación de un shampoo cuando ambos se encontraron por primera vez.

"Yo estaba viviendo en Colombia porque mi papá estaba grabando 'La Voz Colombia' y un día me contrataron para ir a un evento… cuando llegué en el carro vi que él estaba entrando, me dijeron que yo iba a presentar con un man (hombre) que se llamaba Camilo Echeverry y no tenía idea de quién era", dijo Evaluna en su canal de YouTube.

Después de intercambiar sus redes sociales un día se comenzaron a mensajear y luego compartían experiencias por videollamada hasta que ella volvió a Colombia y lo invitó para ir al cine.

"La primera vez que me presentó con sus amigos dijo: 'miren, ella es mi medialuna'", contó Evaluna.

"Llevaba hablando con Evaluna un año, pero me va a dar tanto miedo cuando llegue a Bogotá y la vea de frente, me voy a morir. Cuando yo llegué había un bulto de gente afuera esperando a (Ricardo) Montaner y yo estaba afuera muerto de susto, cuando la veo salir con su maletita y su pelo larguísimo las manos me sudaban, la veía y me daba como susto", detalló Camilo.

Poco tiempo después de salir él le pidió que fuera su novia y le compuso una canción con la que no sólo terminó de conquistarla a ella, sino también a su familia de compositores, su papá y sus hermanos Mau y Ricky, quienes al escuchar el tema lo felicitaron. El sencillo se titula "Medialuna" y no lo hizo público hasta su disco "Por Primera Vez", lanzado en 2020.

Por primera vez. Se casaron

En febrero del 2020 Ricardo Montaner entregó a su hija en el altar en uno de los momentos más emotivos de la pandemia. Fue una ceremonia realizada en Miami para más de 350 personas entre familiares y amigos.

Días después fue estrenado el tema "Por Primera Vez", interpretado por Camilo y Evaluna, donde expresan su emoción por amarse y poder despertar juntos. Además el video fue ilustrado con imágenes del día de su boda.

Favorito. Luna de miel

Después de su unión matrimonial, la pareja viajó a las playas de Bora Bora en la Polinesia Francesa, donde estuvieron por tres semanas disfrutando de sus primeros días como matrimonio.

Algunos momentos los grabaron en video para formar lo que sería en marzo el clip musical del nuevo tema de Camilo: "Favorito". También incluido en el disco "Por Primera Vez".

"Después de viajar por los sitios más extravagantes descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas”, dice el tema que hoy tiene más de 400 millones de reproducciones.

Vida de rico. Su casa

A través de redes sociales el intérprete se reconoció entusiasmado por haber logrado comprar su primera casa junto a su esposa.

Antes de este acontecimiento ambos vivían en la residencia que Montaner tiene en Estados Unidos, por lo que entusiasmado Camilo hizo referencia diciendo: "Ahora usted va a tomar café en mi casa suegro".

De este hecho nació en septiembre el tema "Vida de Rico", en el que entona: "Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo, todo lo que tengo es tuyo".

Índigo. El primer hijo

Hace un mes enloquecieron a sus fans cuando estrenaron el tema "Índigo", que en su video y letra incluía una sorpresa muy personal: la confirmación de que están esperando a su primer hijo.

Para anunciarlo hay una parte en la que ella canta "Y es que lo bueno toma tiempo a veces, yo tuve que esperarte nueve meses"; entonces comienzan a presumir el vientre de la también actriz. Al final del video comparten las reacciones de sus familiares y amigos cuando se enteraron de la noticia meses atrás.

Desde entonces han aparecido orgullosos en eventos públicos y premiaciones; además están realizando una gira mundial en la que ambos aparecen en el escenario cantándole a su bebé, a quien esperan conocer a principios del 2022.