Eugenio Derbez se corona en la taquilla mexicana

Eugenio Derbez lo volvió a hacer y se coronó una vez más como el más taquillero en México, al recaudar 200 millones de pesos en el primer fin de semana de su película "Hombre al Agua".

En la página de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) se muestra a "Hombre al Agua" en el primer lugar en taquilla, con la cantidad de 219 millones de pesos y 4.3 millones de asistentes, desbancando a "Avengers Infinity War" al segundo puesto, después de dos semanas en la cima.

Este film se convierte en la mayor apertura para Eugenio Derbez y es ahora la comedia (en cualquier lenguaje) con mayor apertura en México.

Al publicarse la noticia, Derbez compartió un Tuit donde agradece las vistas a su filme. "¡Gracias por subirse al barco e inundar las salas de cine! Thank you for jumping onboard and flooding the movie theaters!#HombreAlAgua @OverboardMovie"

¡Gracias por subirse al barco e inundar las salas de cine!

Thank you for jumping onboard and flooding the movie theaters!#HombreAlAgua @OverboardMovie pic.twitter.com/BXPvBeaAf1 — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) 13 de mayo de 2018

Además en su cuenta de Instagram conmovió a sus seguidores con un breve video donde toma las capturas y ofrece un emotivo mensaje. "Gracias a todos por apoyar películas con actores mexicanos. Me siento orgulloso de ser mexicano, de poder general empleos para mexicanos y que junto con ustedes demostremos que somos más los buenos que los malos."

Con su ópera prima "No se aceptan devoluciones" (2013), y que era considerada la película más taquillera en la historia del cine en México, tuvo durante su primer fin de semana 150 mdp con más de tres millones de espectadores.

AC