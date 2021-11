Eugenio Derbez recibirá premio por representar al talento latino en Hollywood

La trayectoria del actor y productor Eugenio Derbez será reconocida con el galardón Crossover de los Premios PRODU 2021, que reconoce el talento latino que ha triunfado en Hollywood.

"Eugenio Derbez ha logrado conquistar con su profesionalismo, humor e ingenio uno de los mercados más exigentes de la industria audiovisual, el cine y la televisión estadounidense", describe un comunicado emitido por los organizadores del la entrega de reconocimientos.

Con producciones activas en México y Estados Unidos, Eugenio Derbez es considerado, según la revista Variety, "el hombre hispano más influyente de la industria del entretenimiento", avalado por una trayectoria de casi cuatro décadas.

Eugenio Derbez se ha convertido en un referente de la comedia mexicana y ha demostrado su versatilidad como productor, director y también como actor en el género dramático.

Uno de sus trabajos más exitosos en televisión abierta en México fue "La familia P. Luche" (2002).

Desde entonces su carrera no ha hecho otra cosa más que crecer y entre los logros que ha llevado a cabo en Estados Unidos sobresale la comedia familiar "Instructions Not Included" (2013), que con 44.4 millones de dólares recaudados es la película en español más taquillera de la historia en Estados Unidos (en todo el mundo sumó 100.5 millones).

Derbez también ha trabajado en otras cintas como "Overboard" (2018) y "Dora and the Lost City of Gold" (2019).

El premio para Derbez se entregará en el marco de la Gala de Premios PRODU 2021 que se llevará a cabo el 1 y el 2 de diciembre vía "streaming" con una transmisión de 50 horas continuas para premiar lo mejor de la industria audiovisual hispana.

El pasado 18 de noviembre, se llevó a cabo la primera entrega de galardones en el que México resultó el país más reconocido de la noche al haber ganado seis de las 17 categorías que conformaron el encuentro.

La Gala de Premios PRODU 2021 será conducida por el mexicano Alan Tacher, la súper modelo argentina Valeria Mazza y el periodista venezolano-español Boris Izaguirre.

MS