Eugenio Derbez: Así vivió el actor uno de los últimos encuentros con Carmen Salinas (VIDEO)

Este 10 de Mayo, Día de las Madres, el actor mexicano Eugenio Derbez subió un video para recordar a Carmen Salinas, luego de que falleciera en diciembre del año pasado.

Los actores compartieron créditos en la película "The Valet", además personificaron los papeles de madre e hijo en ese mismo filme, por lo que el mexicano pudo convivir los últimos momentos de vida de la actriz a su lado.

A través de su cuenta de Instagram, el protagonista de "No se aceptan devoluciones" compartió un video, donde se aprecia que están en el detrás de cámaras de la producción de "The Valet", en el aparece Carmelita Salinas personificada, y se lleva cabellera distinta a la que comúnmente utilizaba.

Salinas y Derbez se encuentran tomados de las manos, mientras la actriz expresa la gran estima que guarda por el actor de "CODA" (2021): "Lo quiero mucho y entrañablemente". La actriz no pudo contener las lágrimas al recordar que existía otro vínculo que la mantenía cercana al actor, la gran amistad que sostuvo con su madre, Silvia Derbez.

"Porque además su mamá fue una gran amiga mía", expresa conmovida. A lo que el actor responde con un "Ay, Carmelita" y un fuerte abrazo de agradecimiento. "We love you, te queremos mucho. Gracias por estar aquí con nosotros, no tengo palabras para agradecértelo", dice Eugenio mientras sostiene las manos de Salinas. Al final del vídeo, Carmen comparte un deseo, el volver a reunirse todas y todos los que se encuentran ahí, Eugenio refrenda y asevera que así será.

