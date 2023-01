Eugenia León navega al pasado

Este año, Eugenia León cumple 45 de trayectoria artística, pero para ella no es el momento de ver atrás y hacer un balance de lo realizado, porque piensa que eso se hace cuando se llega al final y ella considera estar muy lejos de ese momento.

“Son demasiadas cosas que no son fáciles de inventariar, se me hace vano hacer un recuento tan inmediato y rápido de algo que me ha costado casi 67 años de vida”, dice la cantante.

Lo que sí pude asegurar es que así como a ella la influenciaron artistas como Óscar Chávez y Amparo Ochoa, por mencionar algunos, Eugenia también ha abierto camino a la música alternativa que tiene que ver con los pueblos originarios, que el día de hoy toman jóvenes como Natalia Lafourcade.

“Soy parte de ese legado y me enorgullece mucho, pero ahora los jóvenes músicos están creando su propio camino y tomando algo que en otro momento no se hubieran dado permiso, que es acercarse a las raíces musicales de México”.

Otra cosa que le entusiasma a Eugenia León es presentar nueva música, como su sencillo “Navegar”, que desde hace una semana está en todas las plataformas, y que prepara el terreno para la llegada de su nuevo álbum Esperanzas, que verá la luz el 29 de mayo. “Este álbum refleja mi fe y esperanza por México, por las mujeres, porque el planeta logre tener en algún momento un estado de conciencia y parar lo que nos asusta, como las guerras, la violencia, etcétera, pero estamos limpiando la casa y las mujeres tenemos un papel fundamental, pero lo más importante es crear una cultura de paz”.

Su sencillo, “Navegar”, es un tema de su autoría. A pesar de eso, Eugenia León no se considera una compositora, incluso toma esta canción como algo extraordinario en su carrera.

“A pesar de mi relación con los compositores de mi generación con quienes lo intentaba, nunca logré componer, hasta hoy. Esta canción me salió como el burro que tocó la flauta”.

Fue durante el encierro de la pandemia mientras barría su casa que se le vino una melodía a la cabeza y de inmediato la grabó en su celular, pero la letra vino hasta un año y medio después. En esta canción ella escribe y recuerda cuando siendo muy joven dejó la casa materna acompañada de sus hermanas, porque querían encontrar su propósito en la vida.

“Lo que yo expreso en esa canción, lo ubico ahora para acompañar a las jóvenes y mujeres que estamos luchando por seguir adelante”, finaliza.