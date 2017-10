Eugenia León honra a la nueva sangre

La intérprete y cantante mexicana Eugenia León se encuentra de estreno, pues ya está disponible su nuevo disco “Una Rosa Encendida”, donde rinde tributo a los cantautores contemporáneos de Iberoamérica. La estrella del bolero hace una curaduría de las letras vivas de compositores como Julieta Venegas, El David Aguilar, Natalia Lafourcade y Jorge Drexler, entre otros.

En entrevista, explica la razón de elegir los temas de estos autores para adecuarlas a su estilo, un toque de nostalgia combinado con la fuerza de su lírica. “Siempre mi interés es compartir con el público lo que hace el intérprete y eso es presentar la esencia de cada compositor. En este caso nos toca ahora con mucho gusto, interpretar a los jóvenes de esta nueva generación que han creado ya un público bastante sólido y cuya obra nos toca ahora aplaudir y reconocer porque no te puede quedar nada más cantando un solo tipo de repertorio”.

“Hoy estos creadores nos dan una visión de la vida, nos dan con su obra la expresión que nosotros quisiéramos tener, los que no componemos. Entonces, ellos nos hablan del mundo de hoy y lo hacen realmente de manera notable”.

Sin embargo, Eugenia aunque es voz de autores de antaño, siempre ha estado conectada con la sangre joven, con las audiencias que comienza a descubrir el mundo. “Tengo el privilegio de tener como público a las abuelas, a las mamás, a las hijas y a las nietas, diría lo mismo con los abuelos, padres, hijos y nietos”.

Un compromiso que recibe con gusto la cantante. “No puedes hacer trabajos que estén por debajo de lo que merece ese público, tienes que esforzarte siempre por mostrarles una parte distinta de todo este espectro amplísimo y maravilloso de la música, de nuestro continente y de la música hispanoamericana. Entonces, a mí me hace muy feliz que me escriban desde niñas de 10, de 15 años y chicas de 20, de 40 y de 60 años, que me cuenten algo de su vida y como mi música las ha acompañado”.

Darle forma al disco

Sobre la selección de los temas y la selección de los autores, Eugenia se apoyó de Sebastián Krys, productor del disco, así como Mauricio Díaz quien es su amigo. “Nos sentamos con la gente de la compañía, ellos ya habían elegido a Sebastián como compositor, yo creo que fue la mejor decisión que tomaron, yo no lo había conocido. Se enviaron propuestas, dimos con Gepe, me encontré ‘Por la ventana’ una canción muy simple y muy linda y así me fui encontrando a los demás, como con El David Aguilar, me encantó su obra y ahora ya somos amigos. Es que es muy hermosa la música porque cuando tú ves a alguien que te llega, dices, ‘no conozco a este autor, pero parece que es mi amigo de toda la vida’ y eso me ha sucedido con la mayoría de todos los cantautores”.

En cuanto a las diferencias y similitudes que encuentra Eugenia con los autores de la vieja escuela y los nuevos es que ahora también se habla de la sociedad, de lo que en ésta se sufre y se acontece. “No son tan opuestos, ni tan distintos, los cantautores o trovadores, son una cadena que se van relacionando con las generaciones, pero finalmente su sentido es hablar de su tiempo, esa mirada en donde ponen las palabras que nosotros quisiéramos decir, esa intimidad del amor, pero también la expresión crítica y de observación sobre los procesos sociales”.

En esta producción, “Una Rosa Encendida”, hay una referencia a la migración, “a ese clima intolerante que ha estado sucediendo en los últimos años, no solo con los migrantes en Estados Unidos, sino con todo el mundo, y esa parte la dicen algunos de los compositores de manera muy certera. Por otro lado la producción es realmente esplendida, muy contemporánea, pero a la vez con todos esos aires del retro, cosas que me recuerdan mi adolescencia como el rock de los 60, el agogo y el soul”.

Avalancha de conciertos

Eugenia presentará “Una Rosa Encendida” este próximo 23 de noviembre en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México. Una noche donde el público podrá disfrutar de esta nueva producción discográfica totalmente en vivo y donde tendrá grandes invitados, algunos de este disco que hizo, y también cantoras, como las nombra, pero prefiere reservarse por el momento los nombres. “Las descubrí en el camino y aunque no participaron en este disco, me voy dando cuenta y siento muy bello que cantan y tocan muy bien, ya nos hicimos amigas. También algunos amigos muy entrañables de la vieja guardia estarán”.

Guadalajara es una ciudad pendiente, y espera estar en la Perla Tapatía en 2018. “Es una de las principales ciudades que por su historia, cultura, y gran capacidad de consumo de música. Tenemos que estar, es un lugar obligado”.