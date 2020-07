Eugenia León, embajadora de la música mexicana

Una de las voces más privilegiadas y poderosas de la música mexicana es la de Eugenia León, quien a través de su arte se ha encargado de difundir la cultura nacional a donde quiera que marche.

“A mí me honra muchísimo. La música mexicana me ha recuperado a mí misma, me ha completado como artista, me ha dado sentido, emoción y aventura. Y si además la gente piensa que tú has dejado algún legado o representas bien nuestra música, pues es un enorme honor”, apunta.

Hace unos meses la artista presentó su reciente disco “A los 4 vientos”, una placa que se desarrolla en dos volúmenes, uno con el género del norteño y el otro bajo el ranchero.

Precisamente ahora está promoviendo el sencillo “El hombre que más te amó” a dueto con Lalo Mora.

“Es un disco que salió en febrero y lo que pasa es que se vinieron un montón de acontecimientos curiosos como la pandemia y una operación... en fin, una bola de cosas, y estamos retomando la promoción del sencillo ‘El hombre que más te amó’ de Abelardo Flores (compositor) que está dedicada al día de los padres”.

Hoy martes en punto de las 18:00 horas, formará parte de un encuentro online que la cantautora Rosalía León organiza a través de su cuenta de Instagram (@rosalialeonoficial) donde abordarán la charla “¡Vivan las mujeres!”, que además es el título de una canción que Rosalía grabó en colaboración para el reciente disco de Eugenia.

“Mi querida amiga Rosalía León va a presentar un sencillo, el musical que hicimos juntas de ‘¡Vivan las mujeres!’, que también forma parte de esta producción y que ella también la ha grabado por su lado y vamos a presentarla”.

Eugenia señala que un evento como este propicia el contacto de la gente con la música, porque si hay algo que no impidió el COVID-19 fue el acompañamiento que ésta ha significado en días de confinamiento.

“La música siempre nos acompañará, hasta el fin de nuestras existencias. Y en estos momentos que hemos estado encerraditos ha sido de verdad un gran consuelo tenerla cerca”.

Sobre las presentaciones en vivo de manera online, dice Eugenia que ha tenido la fortuna de que la contraten para ofrecer shows mediante esa vía. “A nivel de amigos y colegas, todos están muy trabajadores viendo cómo se va a regresar, viendo cuál será esa nueva normalidad de la que se habla, para tener nosotros una claridad de cuál va a ser la manera de presentar un concierto sin el público, por una cuestión de protección para que no haya otro brote”.

Finaliza al decir que estos retos servirán para que la industria se vuelva más creativa y encuentre la manera de sobresalir.

JL