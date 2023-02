Para los amantes del terror y el suspenso, desde el pasado jueves 9 de febrero se estrenó en salas de cine del país, la película española “Comunión con el diablo” del director Víctor García, con la participación estelar de las jóvenes actrices Carla Campra y Aina Quiñones. La película llega a México bajo el sello de Zima Entertainment.

Con guion del propio Víctor García, Guillem Clua y Alberto Marini, la cinta es también un retrato sobre el proceso de crecer, donde se tocan aspectos como el bullying, el consumo de sustancias y la violencia intrafamiliar en un contexto donde se dan sucesos sobrenaturales y muertes inexplicables. La trama se desarrolla en la década de los 80.

“Yo considero que en todas las películas, pero sobre todo en las de género, en las que necesitas que el público haga un ejercicio un poquito más fuerte de verosimilitud, porque tiene que creer cosas que a priori son imposibles, pues es como muy necesario que los protagonistas te lleven de la mano como espectador, estés con ellos y te preocupen, que te sientas atraído por ellos, pues son los que te van a contar la historia, son con quienes vas a vivir esta experiencia”, cuenta en entrevista para EL INFORMADOR el director.

“Entonces estas temáticas siempre forman parte de una tesis de alguna manera, y para mí era importante tocar estas cosas que formaban parte de nuestra actualidad en los 80 y ahora mismo siguen formando parte de nuestra realidad, así que este es un punto de contacto para los adolescentes”.

La historia gira alrededor de una maldición que trasciende generaciones, de esas que a menudo se conocen en los poblados y donde casi siempre se pierde la barrera de lo real con lo paranormal. Una pequeña vestida para la primera comunión y una muñeca, comenzarán a causar estragos en la vida de “Sara” (Carla) y “Rebe” (Aina), así como en las de sus amigos y familiares.

“Nuestro personaje, la protagonista, va un poco a la lucha en contra de lo que parece un pueblo muy hermético y de costumbres antiguas. Y de repente (se plantea) ¿quién es un monstruo y quién es una buena persona? En este juego había que concebir que pudieras (como espectador) conectar con ese espíritu y su monstruosidad sea cual sea, porque el espectro para mí es un personaje fundamental dentro de la historia –el fantasma de ‘Marisol– (la niña de la comunión), pues tiene sus motivaciones y su conflicto que de alguna manera tiene que resolverlo”.

En una cinta de terror, la atmósfera es fundamental para generar el suspenso y a Víctor particularmente para esta historia ambientada en los 80, le interesaba crear efectos desde lo artesanal. “Para mí era importante recurrir a cómo se hacían las películas en los 80, teníamos que tener efectos visuales, porque era prácticamente imposible intentar hacer algo que no los tuviera, por muy costumbrista que seas, pero quería tirar con un espectro caracterizado con maquillaje de prótesis, soy muy del cine artesano y mi backgroud es como técnico de efectos especiales. Entonces, para mí estas cosas son necesarias, me gusta que los actores puedan reaccionar a algo que realmente está en el set y no en algo que se lo tengan que imaginar”.

Finalmente sobre cómo se siente afianzado en el cine de terror con esta película después de una amplia experiencia en otros filmes de temática similar, acota: “Esta es probablemente mi película más personal porque he formado parte del proceso desde las primeras páginas del tratamiento. Después nos llevó tres años presentar la película. Y creo que he intentado aplicar todo lo que he aprendido hasta ahora, estoy en un momento en el que estoy muy satisfecho con esta película de las que he hecho hasta ahora”.

Sinopsis

Una noche “Sara” (Carla Campra) y su mejor amiga “Rebe” (Aina Quiñones) salen de fiesta a una discoteca a las afueras del pueblo, de camino a casa ven pasar a una niña vestida para su primera comunión. “Sara” intenta buscar a la niña para ayudarla, pero sólo encuentra una misteriosa muñeca y ahí es cuando comienza la pesadilla.

MF