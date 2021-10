Aquellos que su entretenimiento antes de la pandemia era ir al cine el fin de semana y disfrutar de una película con palomitas, refresco y una grata compañía, ya pueden volver a hacerlo con los estrenos de cine que llegan a la cartelera cada jueves o viernes a las salas de cine.

El fin de semana pasado los cinéfilos y apasionados del cine tuvieron la oportunidad de elegir entre cinco películas de estreno en las salas de cine tapatías, las cuales estuvieron encabezadas por la más esperada, Sin tiempo para morir, que narra una aventura más del famoso James Bond. Pero ¿y las otras cuatro?

Bueno, pues aquí un par de recomendaciones para ver durante la semana, antes de que lleguen al cine nuevos estrenos.

Muéstrame al padre. ESPECIAL/+QUE CINE.

Muéstrame al padre

Escrito y producido por Stephen y Alex Kendrick, es un documental que explora la relación que cualquiera tiene con su padre, positiva o dolorosa, siempre afecta profundamente el centro de la identidad de las personas y el camino que se toma en la vida.

La travesía cinematográfica lleva a pensar de manera diferente sobre la imagen paterna y cómo es la relación personal de cada individuo con Dios. El filme tiene un enfoque motivacional a través de cinco historias de padres e hijos y su relación con lo divino de cada familia.

Es el primer documental de los hermanos Kendrick, creadores de Cuarto de guerra, Vencedor, A prueba de fuego y Reto de valientes.

Muéstrame al padre

(Show me the father)

De Rick Altizier.

Estados Unidos, 2021.

Al final bailamos. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

Al final bailamos

Presentada en varios festivales, este drama romántico ya está disponible en las salas de cine de la ciudad para que disfrutes de una tarde de rivalidad, amor y deseo.

Merab es un joven bailarín que ha estado entrenando desde muy joven en la Compañía Nacional de Danza de Georgia. Su mundo se pone de cabeza cuando llega en encantador y despreocupado Irakli, quien se convierte en su mayor rival, pero también su deseo más fuerte.

"Al final bailamos" es una película sobre el descubrimiento, la aceptación y el amor entre dos jóvenes, que se desarrolla en uno de los países más conservadores.

Al final bailamos

(And the we danced)

De Levan Akin.

Con Levan Gerbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakhishvili, Kakha Gogidze.

Suecia, 2019.

