La esperada película de Venom se estrenó en las salas de cine la semana pasada y es una de las películas más esperadas del año por sus seguidores.

Venom: Carnage Liberado. ESEPECIAL/SONY PICTURES.

Basada en el personaje de Marvel Comics, Venom: Carnage liberado es la secuela de Venom (2018) y la segunda película dentro del Universo Marvel de Sony.

La película de superhéroes es protagonizada por el actor nominado al Premio de la Academia®, Tom Hardy, quien regresa a la pantalla grande como el letal protector Venom, uno de los personajes más grandes y complejos de Marvel, al lado de Woody Harrelson como el villano Cletus Kasady.

Después de encontrar un cuerpo anfitrión en el periodista de investigación Eddie Brock, el simbionte alienígena Venom, está intentando descubrir cómo vivir juntos, cuando debe enfrentarse a un nuevo enemigo, Carnage, el alter ego de Cletus Kasady, un preso que está en el corredor de la muerte y se infecta con un simbionte propio.

Venom: Carnage Liberado. ESEPECIAL/SONY PICTURES.

Dirigida por Andy Serkins está cinta cuenta con distintos horarios de exhibición en las sala de cine comercial. Verifica el horario que mejor se adapte a tus actividades y asiste con todas las precauciones necesarias y respeta las medidas establecidas.

Venom: Carnage liberado

(Venom: Let There Be Carnage)

De Andy Serkis.

Con Tom Hardy, Woody Harrelson, Naomie Harris, Michelle Williams.

Estados Unidos, 2021.

