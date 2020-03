Estrella Araiza, el personaje con la claqueta en la mano

El arranque del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) está a la vuelta de la esquina; en su edición número 35 se alista para comenzar el próximo viernes 20 de marzo.

En entrevista, su directora, Estrella Araiza, platicó sobre las novedades que se vivirán en el encuentro cinematográfico, como la creación de un espacio de seguridad para las mujeres: “Estamos desarrollando un protocolo con relación al acoso sexual, en colaboración con la Universidad de Guadalajara (UdeG). Vamos a tener un centro de intervención en el festival. Para mí es muy importante: el año pasado, cuando empezamos a platicar del #MeToo, se observó que el festival fue el escenario. No se vio nadie que trabajara dentro del festival, pero sí casos que sucedieron durante el festival, con personas que hicieron cosas que no eran apropiadas. Como mujer es horrible sentir que no puede haber un espacio en el que las mujeres puedan estar tranquilas. Es necesario hacer cosas”.

Otra preocupación de Estrella fue la inclusión de talento femenino en la programación, pues en 2019 no hubo largometrajes dirigidos por mujeres: “No había en la selección, el número de inscripción fue por debajo del 20 por ciento. Ahora sí tenemos directoras en todas las competencias”.

Estrella Araiza tomó la dirección del FICG el 18 de enero, para suplir a Iván Trujillo Bolio: “El festival fue en la segunda semana de marzo: no había manera de cambiar nada. Por ejemplo, ya estaba la selección hecha de toda la competencia Mezcal, sin ninguna mujer. Este año sí tuvimos cuidado, mientras el año pasado no se buscaron y fue de menos de 20 por ciento, este año el equipo de programación (que se incrementó) sí tuvo muchas conversaciones para buscar qué están haciendo”. Antes de estar al frente del FICG Araiza trabajó como directora de Industria y Mercado del mismo festival, estuvo en el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UdeG (al frente de la unidad de cine) y dirige también el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles.

A propósito del equipo de programación, Araiza platicó cómo fue la reestructuración, al recibir también la responsabilidad de programar en la Cineteca: “Era algo inminente: el año pasado durante el festival ya teníamos todas las salas funcionando. Sabíamos que para poder hacer una programación que funcione todo el año se necesitan más programadores. El esquema todavía lo hemos estado afinando.

Las áreas de programación se dividen en ejes temáticos: “Para mí era importante tener a un director de programación de documental, Rodolfo Castillo; un director de programación de ficción, Gerardo Salcedo (quien era el programador general); Esmeralda Vivas es la directora de programación de galas y eventos especiales; el director de Maguey, Pavel Cortés; Juan Carlos Robles programa cine culinario, tiene un comité específico. Así también las otras secciones”. Araiza tiene igualmente voz dentro de la programación: “aunque yo no soy programadora, también programo, veo películas en festivales internacionales, estoy evaluando”.

La directora abundó en las diferencias entre programar para la Cineteca y seleccionar el material que se verá en el festival: “Es una antítesis: lo que programamos en el festival es único, un estreno; en la Cineteca tiene que ver con programaciones semanales, cómo es el funcionamiento de taquilla, qué meter en las salas (películas comerciales, no comerciales)”.

Se busca vinculación entre lo que se ve en el FICG y las cintas en las salas, durante todo el año: “Sí han regresado las películas: en la semana se estrenó ‘Midnight Family’ (dir. Luke Lorentzen), la película que ganó el año pasado. Me gusta que las películas regresen: darles un espacio tienen que ver con nuestra misión”.

Un motivo para darle el espacio a las cintas que pasan por el festival es el porcentaje de películas extranjeras (no estadounidenses) que llegan a salas comerciales en México: “Es menos del 6 por ciento (europeas y latinas). Las películas extranjeras no encuentran sus lugares sus espacios comerciales en México, es muy difícil, en especial para las iberoamericanas: un 92% son estadounidenses, 5% europeo y menos del 1% iberoamericano. Es nuestra labor”.

Crean Episodio Cero

Otra novedad del festival, acorde a las tendencias, es una nueva área para las series: “En Industria este año tenemos Episodio Cero, es la primera vez que haremos esta sección para el desarrollo de series. Creo que el desarrollo del cine ahora está muy ligado a las series, todos los actores hacen cine y series, los capítulos unitarios ya no son lo principal. También directores reconocidos que en un momento hacen una serie y después una película, no lo ven como una limitante. Las series ahora tienen un lugar muy alto. Para nosotros es importante abrir un espacio de fortalecimiento de las series, porque ya existen en muchas instituciones y asociaciones fondos para cine, financiamiento y desarrollo, capitales de inversión: pero todo para películas, para series no existe”.

La selección y los reconocimientos

Sobre la selección de películas que se podrán ver en competencia, la directora del festival comentó que a diferencia de otros años en esta edición “No hay una tendencia predominante, como sí ha ocurrido antes”. De la programación, Estrella resaltó “Los lobos”, del director jalisciense Samuel Kishi: “Ganó en la Berlinale, esa película estará en la competencia Iberoamericana, en Mezcal (nacional) y en la de Jalisco. Para nosotros una película de un cineasta local es importante resaltarla”. La cinta tendrá también una gala (el 25 de marzo en el Teatro Diana), lo que “da cabida a mayor afluencia”.

En esta edición 35 del FICG, el Mayahuel de Plata será para Héctor Suárez, quien recibirá el reconocimiento a su trayectoria “Porque ha participado en películas históricas del cine nacional. Hay pocos que quedan que no hayamos homenajeado. En los últimos años se ha hecho un hombre y una mujer, este año tocó hombre”. El proceso de selección se realiza dentro del FICG: “La decisión es socializada, entre el concejo directivo del patronato. Se hacen ternas, hechas por el mismo concejo: se proponen personas y a partir de eso son las votaciones para la selección”, finalizó.