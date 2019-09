"Estoy a favor de la vida y estoy en contra del aborto": Reyli Barba

El cantante mexicano Reyli Barba está en contra del aborto y es contundente al decir que a pesar de que una mujer quede embarazada por sufrir un abuso, mediante él conocerá a Dios y hará una mejor persona a quién sea su padre.

"Estoy totalmente en contra del aborto, porque una mujer embarazada ya sea tristemente por cosas que hasta duele decirlo, abuso y demás, yo creo que cuando una mujer se embaraza es cuando conoce a Dios, entonces si fue a través de violencia o del amor más sublime, yo creo que hay que apostarle a la vida, la verdad", dijo el cantante en conferencia de prensa.

"Tal vez este ser que va a nacer sea el que le cambie la vida a ese papá que no lo hizo bien, tal vez su ejemplo lo haga ser una mejor persona, tal vez esa es la solución de sus males, estoy a favor de la vida y estoy en contra del aborto", reiteró.

El cantante regresa a los escenarios, después de haber pasado unos meses en rehabilitación por adicciones de drogas y sufrir de alcoholismo por varios años, ahora dice ser un hombre nuevo, que quiere transmitir sus sentimientos más profundos y todo lo que ha experimentado durante esta etapa difícil de su vida.

Además, comentó que durante este tiempo escribió lo que atravesó en libretas, pero no está preparado para abrirlas aún, prefiere disfrutar de lo que está haciendo, como la promoción de su disco nuevo llamado "La metamorfosis".

"Esas tres libretas las he guardado porque no es tiempo de revisar esa historia, tengo la necesidad de enfocarme solo a esto, por lo menos un par de años con este disco, pero yo sé que esas libretas cuando las habrá va a ver mucha lluvia, porque está yendo de recuerdos, el flashback, en donde voy a reír y llorar profundamente porque lo que yo viví en rehabilitación, hoy lo digo fue lo mejor que me pudo pasar, entonces esas letras las estoy dejando ahí congeladas", explicó.

Para el compositor, es un orgullo regresar a la escena musical con temas que expresan sus sentimientos, después de haber tocado fondo y poder salir adelante de sus problemas de adicción.

"Si yo no hago canciones estoy seguro que me daría un paro cardiaco, tengo tantas cosas que decir, he vivido mucho y he bebido más y cuando uno padece la enfermedad del alcoholismo, vive un caso que se llama fuga territorial y dentro de todo este tema, lo que he vivido me da la posibilidad de escribir con el alma", comentó.

Uno de sus temas más especiales de este disco es, "Nada es mío", el cual compuso con su hijo.

"Es mi canción favorita y no porque yo la haya escrito con mi hijo, porque es un hombre que tiene muy buena pluma, sino lo interesante es que la escribimos cuando él tenía nueve años y desde entonces se cuestionaba que era nuestro y que no, es un viaje muy profundo en donde se podrán escuchar verdaderamente mis emociones", indicó.

Durante la conferencia se informó que se presentará el próximo 3 de octubre en el Teatro Metropólitan y el exvocalista de Elefante adelantó que tendrá como invitados especiales a Carlos Rivera y a Yuridia durante su show.

"Creo que es el artista más chingón que tenemos en este país y tal vez de Latinoamérica, es un hombre disciplinado que ha trabajado y labrado la tierra para llegar a donde ha llegado... y tengo el gusto de que Carlos Rivera va a estar acá", dijo.

jb