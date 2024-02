Esto dijo Daddy Yankee en su sermón dentro de una iglesia de Miami 

Daddy Yankee dejó el reguetón para cumplir el llamado de la religión. El mismo día en que anunció que se retiraba de los escenarios, el cantante de "Gasolina" declaró que dejaría su personaje artístico para vivir su vida para Cristo.

En ese mismo discurso se sincero sobre los vacíos y malos ratos que pasó, pese a fu éxito y fama en la industria musical. Y dijo que sus acciones ahora se concentrarían en este nuevo camino lleno de propósitos y sentido de vida.

Ahora, Ramón Luis Ayala Rodríguez fue grabado presentando un sermón en una iglesia de Miami a un grupo de jóvenes.

"Me pone bien contento ver a tantos jóvenes, quiero decirles que están en el lugar correcto, no se equivoquen que aquí es donde deben estar. El mundo en ocasiones nos ciega y nos ofrece cosas muy tentadoras, pero cuando uno no pone la fe en la roca, puedes tocar el mundo con el dedo, pero al final del día necesitas la fe en la roca, están en el lugar correcto jóvenes."

La roca seguramente mencionada bajo la parábola de las construcciones de las casas en Mateo. Una se edifica sobre arena y otra sobre roca. Por supuesto, construir la fé sobre la roca le dará mayor capacidad de resiliencia.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB