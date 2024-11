Max es un servicio de streamig que cuenta con una gran variedad de contenido en su catálogo, si quieres ver algo nuevo y que sea un buen contenido, aquí te dejamos el listado de las mejores series que puedes encontrar en esta plataforma según ChatGPT

¿Cuáles son las mejores series de Max según la Inteligencia Artificial?

Antes de dar el listado que nos proporcionó ChatGPT es importante mencionar que brinda distintos géneros para la selección de las series.

Drama

1.- Succession

2.- The Sopranos

3.- The Wire

4.- Chernobyl

Comedia

1.- The White Lotus

2.- Barry

3.- Curb Your Enthusiasm

Ciencia Ficción y Fantasía

1.- Westworld

2.- Raised by Wolves

3.- His Dark Materials

Thriller y Suspenso

1.- True Detective

2.- Mare of Easttown

3.- The Night Of

Fantástico y Épico

1.- Game of Thrones

2.- House of the Dragon

3.- Watchmen

Romance y Comedia Romántica

1.- Sex and the City

2.- Love Life

Documentales y No Ficción

1.- The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst

2.- Leaving Neverland

3.- How To with John Wilson

Series Animadas

1.- Harley Quinn

2.- Adventure Time: Distant Lands

3.- Primal

¿Cuánto cuestan las suscripciones de Max?

Básico con anuncios : $149.00 al mes.

: $149.00 al mes. Estándar : $199.00 al mes.

: $199.00 al mes. Platino: $240.00 al mes.

También puedes ahorrar hasta un 35% de descuento al contratar de manera anual

Básico con anuncios: $1,188.00 al año.

$1,188.00 al año. Estándar : $1,788.00 al año.

: $1,788.00 al año. Platino $2,388.00 al año.

Estas son solo algunas de las muchas series que puedes ver en la plataforma, no dejes pasar la oportunidad de ver estas series y disfrutarlas solo o en compañía de alguien.

