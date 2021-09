¡Están de vuelta! Los “Parrilleros” encienden el fuego

El reality de gastronomía “Parrilleros” llega hoy a la televisión en su segunda temporada. El chef Antonio De Livier, host a cargo de presentar el programa, platicó con EL INFORMADOR sobre lo que veremos en esta nueva entrega y sus inicios en la cocina: “Estoy muy emocionado y afortunado de poder ser parte de esto, que se haya repetido y que la gente lo esté adoptando”.

“Es entretenimiento muy positivo”, afirmó el chef respecto a este tipo de programas: “Si algo ha logrado el reality, en ciertas instancias, es hacer que alguien se identifique con algo. Evidentemente cuando hay un reality con una destreza muy particular es meramente un entretenimiento para quien lo ve. Pero aquí es gente de todos los caminos de la vida, gente que se dedica o no a la gastronomía. Lo que une y es tangible es que cualquier puede hacer en la cocina”.

En ese sentido de la destreza, Toño De Livier recordó que “En los ochenta había programas de concursos de breakdance: lo que generaba era que jóvenes fuéramos a reventarnos la cabeza en el piso intentando hacer lo que el bailarín estaba haciendo. Fue un efecto inmediato: claro que nadie podía hacer lo que esas personas hacían. La diferencia es que aquí, en programas de cocina, la recompensa es más tangible”. Esto también provoca “una relación mucho más íntima: es llevar a la casa algo que aprendieron. Creo que es por eso que se ha convertido en algo de tanta relevancia”.

Un mensaje que Toño desea transmitir es que cocinar platillos de altura no es cuestión de las herramientas: “Lo que logra mucho es que incita a la gente a que lo haga: que sepan que no se requiere un utensilio o una herramienta tan sofisticada para lograr tal platillo”. La principal recomendación que Toño le da a la gente es “Que no se la tomen tan en serio”.

Sobre esta segunda temporada, con episodios de 30 minutos, Toño adelantó: “Lo que tiene es que los retos que se diseñaron subieron de nivel. Pero como la gente viene ya algo informada de la temporada previa los retos caen ad hoc. Aunque no sean cocineros profesionales, fueron retos muy divertidos e interesantes. Van a dejarles algo muy positivo”.

Para el chef, entrar en el reality fue una experiencia única: “El primer programa me cambió la vida. Estoy tremendamente agradecido de formar parte de esta aventura, de un programa que hable de parrilla con este formato tan amigable”.

Otra cosa que le cambió la vida a Toño fue encontrar su vocación de chef, algo que llegó de manera inesperada: “Surgió por circunstancias de la vida, no fue algo que tuviera el deseo desde chiquito. En un trabajo que tuve, mientras buscaba nuevos caminos… la vida… Me dieron una oportunidad en un restaurante. En la práctica del oficio de cocinar decidí que quería dedicarme a esto por el resto de mi vida. Fue así, por circunstancias, no por algún tipo de intención o sueño que tuviera”.

Agrega que parte de la magia de cocinar fue saber que podía compartir: “Me di cuenta del efecto que tenía lo que hacía con mi trabajo: dar mucha alegría a la persona que prueba lo que hace el equipo. Me pareció una gran manera de vivir”.

La segunda temporada de “Parrilleros” arranca hoy en punto de las 21:30 por el canal SPACE y constará de ocho capítulos donde 16 competidores deberán ser creativos, y demostrar que poner un pedazo de carne a la parrilla, cualquiera puede hacerlo; pero poner un pedazo de carne y transformarlo en un platillo icónico, muy pocos lo logran.

