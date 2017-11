Estalla Mon Laferte contra la prensa

Mon Laferte quiso dejar clara su postura respecto a los comentarios negativos que se hacen sobre las mujeres. Durante una conferencia de prensa en la cual presentó lo que será su álbum deluxe: “La Trenza”, su más reciente disco, se mostró molesta al ser cuestionada sobre el hecho de que fueran más mujeres quienes la seguían, cuando usualmente en este género es el que se ataca más entre ellas.

Antes de contestar, la cantante corrigió primero la pronunciación de su apellido para después añadir: “Creo que no hay secreto para nada, realmente si tuviéramos un secreto para algo pues estaría bien ca***, todos seriamos magos si tuviéramos el secreto de la vida. Tampoco me parece que las mujeres se ataquen, creo que tu comentario es un poco machista”.

El periodista quiso reformular su pregunta sin embargo ella primero dijo sonriendo: “Mejor que la dejes ahí porque la vas a seguir cag***. De verdad mano, déjala ahí”, a lo que él respondió: “¿Mano?”, para obtener como respuesta por parte de ella: “De verdad, en buena onda. Como que no está bien tu pregunta”.

Al ser nuevamente interrumpida por el miembro de la prensa, ya harta, dijo: “Tu conferencia, habla. ¿Qué quieres? Hable. ¿Sabes lo qué pasa? Yo como mujer estoy hasta la madre de que me hagan preguntas pen*** machistas, de verdad. Me harto, porque siempre preguntan ese tipo de cosas, siempre se me va a juzgar más sólo por el hecho de que soy mujer y me va a costar el doble porque soy mujer”.