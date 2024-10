Hay que elegir sin miedo una de las tres películas que ChatGPT ha recomendado como mejor película de acción. Este es uno de los géneros preferidos de los cinéfilos y una de las categorías que más dinero genera a la industria. Sin embargo, de acuerdo con la Inteligencia Artificial, la disputa se debe hacer entre tres cintas clásicas.

Die Hard

La primera de ellas es Duro de matar (1988) película y serie protagonizada por Bruce Willis y dirigida por John McTiernan. En pantalla emociona la historia de John McClane, un agente del departamento de policía de Nueva York que intenta salvar a su mujer, Holly Gennaro, y a otras personas que Hans Gruber, terrorista alemán, ha tomado como rehenes, aprovechándose de una fiesta navideña.

Esta primera historia fue tan popular que se produjeron cuatro filmes más sobre este personaje que logró a travesar más de dos décadas manteniéndose vigente. Los títulos originales fueron los siguientes Die Hard 2 (1990), Die Hard with a Vengeance (1995), Live Free or Die Hard (2007) y A Good Day to Die Hard (2013).

 

Batman: El caballero de la noche asciende

Sin embargo, la película que más recaudó no fue este clásico protagonizado por Bruce Willis, sino Batman: El caballero de la noche asciende (2012) como se le conoció a la segunda película de Christopher Nolan y que llevó a Heath Ledger a lo más alto de la popularidad por su icónica interpretación del "Guasón". Este enemigo clásico pone una de las mayores pruebas psicológicas y físicas que le tocó enfrentar al Batman de Christian Bale.

La gran actuación de Ledger encumbrada por su lamentable muerte le consiguió Globo de Oro, Bafta, Oscar y MTV Movie Award al mejor villano. Sin duda alguna es una película que te mantiene al borde del asiento durante casi tres horas. Es, además, la película que más recaudó en taquilla de las tres.

 

Mad Max: Fury Road

Pero la mejor película de acción tomando en cuenta los premios Oscar que recibió es Mad Max: Fury Road (2015). La película de George Miller se llevó "todos los técnicos" de la máxima entrega de premios:

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Montaje

Mejor Sonido

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor Diseño de Producción

Mejor Edición de Sonido

Mejor Mixing de Audio

Además de haber sido nominada a Dirección, Fotografía, Efectos Visuales y Mejor película.

La película muestra un universo postapocalíptico en que las guerras y las naciones se organizan en torno al agua y la escasez de ella. Una mujer, Furiosa, se revela en contra de un tirano para regresar a su tierra natal y ayudar a un grupo de prisioneras. En el camino se encontrará a Max, un sujeto de pocas palabras e historia trágica que ayudará a cruzar el desierto inagotable en que se ha convertido el mundo.

Con pocas palabras, acrobacias extrañas y espectaculares y un ruido ensordecedor, esta película es una locura de dos horas que seguro te dotará de adrenalina.

 

