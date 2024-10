Esta es la mejor canción de pop en inglés según la Inteligencia Artificial

El pop es un género musical de origen angloamericano, caracterizado por su estructura simple, lo que fomenta la fácil memorización de sus melodías pegajosas.

Su nombre es el resultado de la abreviación "popular music". Nació a mediados de la década de los 50s con el propósito de alcanzar un público amplio, por ello, sus canciones de ritmo marcado son las más comerciales en la actualidad.

El pop en inglés ha tenido un impacto relevante a nivel social y cultural, debido a que ha influenciado las tendencias musicales globales. Por otro lado, las temáticas variadas de sus letras y la posibilidad que ofrece de experimentar con otros géneros como el R&B, el hip-hop o la electrónica ha producido innovadores éxitos musicales.

Para conocer cuál es la mejor canción de pop en inglés se consultó a la Inteligencia Artificial, con el propósito de que su respuesta no esté atravesada por la subjetividad humana.

No te pierdas: Esta es la mejor película de Jim Carrey, según la Inteligencia Artificial

¿Cuál es la mejor canción de pop en inglés según la Inteligencia Artificial?

Antes de revelar su decisión, la Inteligencia Artificial hizo hincapié en la complejidad de la pregunta, pues la respuesta "depende mucho de los gustos musicales", sin embargo, dijo que "Billie Jean" de Michel Jackson es la reina del pop de todos los tiempos.

"Billie Jean" fue publicada en el año 1983 por Epic Records, fue el segundo sencillo del álbum "Thriller". La melodía rápidamente se convirtió en un éxito comercial al ser uno de los más vendidos de todos los tiempos.

Esta canción contribuyó a romper las barreras raciales en el medio, pues Michael Jackson fue el primer cantante negro en ser transmitido con regularidad en MTV. En adición, el video musical de "Billie Jean" presenta los movimientos de baile que lo caracterizan.

Por otro lado, ChatGPT no dejó de lado otras dos exitosas canciones del pop en inglés, pues hizo mención de "Like a Prayer" de Madonna y "Rolling in the Deep" de Adele, pues "han dejado una huella profunda en la música pop".

¿Tú qué opinas?

MB

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp