Esta es la mejor canción de Taylor Swift según la Inteligencia Artificial

La cantautora, productora y actriz estadounidense, Taylor Swift se ha convertido en una de las artistas más influyentes y exitosas de la industria musical.

Swift comenzó su carrera musical en el género country, pero con el tiempo ha explorado una amplia gama de estilos, desde pop hasta indie folk.

Al respecto, le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA) creada por OpenAI, ChatGPT, ¿cuál era la mejor canción de Taylor Swift y esto fue lo que nos respondió.

La mejor canción de Taylor Swift según la IA es "All Too Well" (10-Minute Version), debido a que es profundamente emotiva, con letras poéticas y personales.

Los fans la aprecian por su narrativa detallada sobre una relación rota, y la versión extendida muestra aún más vulnerabilidad y profundidad emocional.

Además, Swift escribió la canción "All Too Well" (incluyendo la versión de 10 minutos) basándose en una experiencia personal, y muchos fans y medios especulan que está inspirada en su relación pasada con el actor Jake Gyllenhaal, en 2011, cuando ella tenía 19 años y el 28.

Aunque la Inteligencia Artificial también consideró "Love Story" como una de las mejores canciones de Taylor Swift al ser uno de sus primeros grandes éxitos.

Esta es una historia romántica inspirada en Romeo y Julieta, pero con un final feliz, capturó la esencia de su estilo country-pop temprano y conectó emocionalmente con una audiencia masiva.

