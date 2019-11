Espumas y Terciopelo, “pasajeros” de la música

Maricha Elizundia y Memo Andrés presentarán el próximo 22 de noviembre en el Estudio Diana los temas de su tercer material discográfico “Pasajeros”, el cual ya se encuentra disponible en plataformas digitales desde agosto pasado. Esta velada tendrá varios invitados especiales. La cita es a las 21:00 horas y los boletos van de los 180 a los 230 pesos, disponibles en Ticketmaster o en las taquillas del Teatro Diana.

Este álbum es muy significativo para el dueto, pues son 11 canciones, varias de ellas escritas desde hace nueve años, que según cuenta Maricha en entrevista, siguen reafirmando lo que eran y son como grupo, buscando en las letras esa introspección que les gusta proyectar. “A lo largo de nueve años hemos ido componiendo todas estas canciones para este álbum, a la par sacando otros discos, pero es que no habíamos querido meter ciertos temas en esos proyectos pasados porque sentíamos que tenían un tinte más introspectivo”.

El álbum está basado en experiencias personales y procesos por los que han ido pasando. “Muchas canciones hablan de temáticas como aprender a soltar, por ejemplo, nuestros auto conceptos, dejar un espacio para reinventarnos y entender que lo único que pertenece en esta vida es el cambio”. Con esta placa, dice Maricha, hacen una oda al concepto de la impermanencia, “que no es algo malo, simplemente es lo que es, donde se trata de disfrutar cada momento”.

Dice Maricha que para ella y Memo, estas canciones que hoy presentan, son atemporales, porque hablan de procesos cíclicos. “Uno en este mundo no siempre está bien y no siempre está mal, algunas veces estamos mejor y otras no tanto, y los temas tocan mucho esas fibras. Además, nos tienen muy emocionados, son canciones que nunca dejamos de lado, desde que las empezamos a componer siempre supimos que iban a salir porque regresamos a ellas para sentir una especie de consuelo o para entender que estábamos en un proceso y que hasta los duelos son pasajeros”.

Maricha confiesa que “Pasajeros” será el disco al que ella y Memo siempre van a regresar muchas veces en su vida. El disco aún no está distribuido en tiendas en físico, sin embargo, de momento se puede conseguir en los conciertos, en el show de Guadalajara tendrán los discos a la venta, además, los primeros 50 boletos que se vendan para el concierto, ya tienen incluido el disco. Después de Guadalajara estarán en Morelia el 30 de noviembre y con esta fecha cerrarán el 2019. Y en el 2020 retoman la gira de presentaciones.

Huellas digitales

