Espinoza Paz recuerda que hizo casting para "La Academia"

Espinoza Paz acaba de confesar que, en su juventud, se presentó a un casting para entrar a "La Academia", pero no fue aceptado , pues se encontraba tan nervioso que no pudo interpretar la canción que tenía preparada para concursar.

El reality show musical está a poco de arrancar y ya se ha revelado que Lolita Cortés, Chiquis Rivera, Arturo López Gavito y Espinoza Paz serán los nuevos jueces de la 14° temporada.

A propósito de esta noticia, Lolita y Gavito visitaron el foro de "Venga la alegría", en el que se les reveló quiénes serían la crítica y el crítico que los acompañarán en el panel de jueces este ciclo, pues ni ellos conocían su identidad.

Ambos recibieron gustosos la noticia de que Chiquis y Espinoza se convertirán en sus compañeros, sobre todo, porque se trata de dos importantes intérpretes del regional mexicano , lo que habla de la forma en que ha evolucionado la aceptación y gusto de este género por parte de del público.

Durante su intervención en el matutino, entraron en comunicación con Paz que, entusiasmado, dijo que así como las y los participantes, él aprenderá mucho de su experiencia como crítico.

"Quiero decirles que, aunque yo no voy a participar, voy a aprender también, como los alumnos, es un placer", señaló.

Pero lo que más llamó la atención fue cuando el cantante confió que, cuando era joven, viajó a Culiacán para hacer el casting y obtener una oportunidad en el mundo de la música , sin embargo, no fue uno de los jóvenes aceptados.

Entre risas, el compositor de "Un hombre normal", reconoció que fue su culpa que no pasar el casting, debido a que sus nervios se apoderaron de él, haciéndole una mala jugada.

"Recuerdo el día, cuando yo participé en Culiacán, Sinaloa, que me tocó hacer el casting de 'La Academia', yo traté de cantar una canción que yo escribí, me puso tan nervioso que no la pude cantar, los tonos los puse mal... hice todo mal, era lógico que era muy difícil que entrara al programa", expresó.

Pero esto no fue todo lo que compartió, sino una anécdota que derivó de ese casting, pues a la mañana siguiente, apareció en la portada de un periódico que informaba acerca de las audiciones que habían tenido lugar en el estado.

"Sale la nota del periódico, decía: 'Llegaron jóvenes a Culiacán a hacer su casting de 'La Academia' con muchos sueños en la mochila', y el que estaba en la portada era yo, yo pensaba: '-Pues ahí está, yo voy a ser famoso, ahí está, no' más que en 'La Academia' no lo pueden ver, fue una experiencia muy bonita e inolvidable", remató.

