Escultura de “Chente” no fue vandalizada

A consecuencia de que la escultura dedicada a Vicente Fernández fue develada sin estar terminada, “le faltan detalles” comentó el mismo cantante, el día de ayer corrió el rumor de que había sido vandalizada al presentar el faltante de dos piezas que conforman el fuete. La obra del artista Jorge Frausto Arias se encuentra en la Plaza de los Mariachis.

Fue el director de comunicación social de la Policía de Guadalajara, Jorge Eduardo Montiel, quien aclaró lo sucedido con la estatua dedicada a “Chente”. “Ayer (el domingo) por la noche, cuando terminó la develación de la estatua, uno de los policías que tenemos ahí vigilando las 24 horas, vio el par de pivotes entre sueltos y frágiles; entonces, los retiró y los colocó dentro de la escultura para que no se perdieran. En ningún momento sufrió robo, están ahí resguardados. Hoy por la mañana, cuando se pasó consigna de 24 horas, el policía comentó: ‘Ayer retiré estas dos piezas, las metí en la escultura para que no se perdieran’, porque como son cosas que uno no sabe cuánto valen, el policía prefirió meterlas en la escultura para que no se extraviaran. No fue vandalizada, no se puede porque tenemos vigilancia permanente. De hecho, se me hizo raro que el medio que difundió la nota no me haya buscado para aclararlo”.

De esta forma, la escultura dedicada a Vicente Fernández sigue en el proceso de culminación por parte de su creador, por lo que la supuesta vandalización no pasó de un rumor.