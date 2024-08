La actriz Cate Blanchett confesó que no recibió pago por lleva a Galadriel a la pantalla grande. La información la confesó en una entrevista durante el show "Watch What Happens Live with Andy Cohen".

En algún momento surgió la pregunta: ¿Cuál es la película por la que recibió su mayor sueldo? A lo que Cohen se adelantó y dijo: "Probablemente sea 'El señor de los Anillos'", a lo que Blanchett dijo: "Nadie cobró nada por hacer esa película".

La actriz confesó que al momento de la filmación de la saga de J. R. R. Tolkien no se acostumbraba pedir un porcentaje de las utilidades generadas por la taquilla, práctica común en los actores de más alto grado.

"Básicamente recibí sándwiches gratis y pude conservar mis orejas", continuó sobre su experiencia en la grabación bajo la dirección de Peter Jackson. La primera película recaudó casi 900 millones de dólares en todo el mundo.

