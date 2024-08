Adrián Marcelo, actual líder del cuarto "Tierra" en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”, ha desatado una nueva polémica con sus declaraciones sobre la salida de Mariana Echeverría del programa “Me Caigo de Risa”. Echeverría, quien era una de las favoritas del público, ya no formará parte del elenco del show nocturno.

Recientemente se informó que la salida de Echeverría del programa podría estar relacionada con un distanciamiento entre ella y el equipo de producción. Durante una transmisión en vivo de “La Casa de los Famosos México”, Adrián Marcelo comentó con “El Potro” sobre las razones detrás de este cambio. Marcelo mencionó que, según Faisy, conductor de “Me Caigo de Risa” y “Faisy Nights”, el distanciamiento se originó por un ajuste en la producción y una solicitud específica del conductor.

Faisy había decidido dar un paso al costado, pero a pesar de ello, los productores decidieron apartar a Mariana Echeverría. Marcelo concluyó que el apoyo de Faisy por parte de “La Familia Disfuncional” sigue siendo fuerte.

Marcelo explicó: “Como que ya no empataban, fue un tema en el que dijo ‘yo me abro’ y al final abrieron a Mariana, creo. Como que Faisy dijo ‘déjenme divertirme, ya no me estoy divirtiendo’, lo que pasa es que se fue toda la producción y junto con esa producción se fue Mariana”.

Añadió que Faisy sigue siendo influyente en el programa: “Cuando lo ves conducir, te digo que a mí que me gusta la conducción, está perrísimo. Y el problema es que trae todo el respaldo de la ‘Familia Disfuncional’, ni uno se le escapa”.

El conflicto entre Faisy y Mariana Echeverría

Uno de los principales rumores sobre la salida de Mariana Echeverría de “Me Caigo de Risa” sugería problemas con Faisy, lo que llevó a la especulación de que su despido se debió a conflictos personales. Faisy aclaró la situación en una rueda de prensa en junio, donde confirmó que su amistad con Echeverría había terminado después de más de diez años . A pesar de los desacuerdos y bromas durante su relación, el último año se volvió especialmente complicado, incluyendo un malentendido sobre un embarazo perdido atribuido falsamente a Faisy.

Faisy explicó que la verdadera razón de la salida de Echeverría era su participación en un reality show, del cual no se podían proporcionar detalles en ese momento. Afirmó que, a pesar de los conflictos a lo largo de los años, estos se habían resuelto.

Por su parte, Mariana Echeverría reveló en una entrevista para el podcast de Yordi Rosado que decidió dejar “Me Caigo de Risa” porque el entorno del programa estaba afectando su bienestar mental. Explicó que su decisión de retirarse también le permitió integrarse en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”.

En una entrevista adicional para las redes de LCDFM, Echeverría aclaró que, aunque hubo un distanciamiento en su amistad con Faisy, esto no se basó en odio. Afirmó mantener buenas relaciones con la mayoría del equipo y que su decisión de alejarse también le ofreció nuevas oportunidades. “Sí hubo un distanciamiento clarísimo de una amistad de muchos años, pero tampoco existe entre nosotros el odio. Con todos me llevo muy bien. Con otros puse un poco mi distancia un poco. Influyó mucho para que esté hoy aquí en este proyecto y a lo mejor no en otro, pero feliz porque las cosas se van acomodando y la vida se va acomodando, pero tampoco es que guarde odio o rencor”.

