Adrián Marcelo podría estar en aprietos por revelar finalistas de LOL: México

“La Casa de los Famosos México” sigue generando atención, y Adrián Marcelo se ha convertido en uno de los participantes más polémicos. Recientemente, el youtuber, conocido por sus comentarios controvertidos sobre Gala Montes y su manejo de la depresión, ha sido acusado de filtrar detalles sobre los finalistas de la próxima temporada de “LOL: México”.

Este programa, transmitido habitualmente por Prime Video y producido por Eugenio Derbez, presenta a varios comediantes o figuras del stand-up mexicano que deben permanecer encerrados durante varias horas mientras intentan hacer reír a los demás. El objetivo para ganar es no sonreír ni reírse durante el encierro.

Declaraciones de Adrián Marcelo

Durante una conversación en el cuarto Tierra, Adrián Marcelo compartió información sobre el concurso de Eugenio Derbez, que aún no ha lanzado su nueva edición. “¿Sabes quién quedó en segundo lugar en LOL: México? Tu amiga Karime. Segundo lugar,” reveló Marcelo, en un tono crítico.

Uno de los miembros de su equipo recordó que en la temporada anterior, Chingu Amiga, quien es más conocida como influencer que como comediante, había ganado el concurso.

Marcelo comentó que entendía cómo estos resultados podían suceder, pero no dejó de criticar a Karime. “Sé que hay que adaptarse al formato, pero no me digas que Karime es más graciosa que Mole,” afirmó, sin percatarse de que había revelado información adicional sobre el programa.

El clip de la conversación rápidamente se volvió viral en TikTok, y numerosos usuarios empezaron a mencionar a Eugenio Derbez, sugiriendo que tomara acciones legales contra Adrián Marcelo. Hasta el momento, Eugenio Derbez no ha emitido una declaración sobre el incidente, y se espera que en breve aclare si tomará alguna medida legal contra Adrián Marcelo.

BB