“Es tiempo de darle un respiro al planeta”: Aranza Carreiro

La actriz Aranza Carreiro, a quien actualmente se le puede ver en la teleserie “Los pecados de Bárbara” que llega a su fin el próximo 30 de marzo, pero que también la trama ya está disponible en Unicable, comparte en entrevista que estos días de contingencia a causa del COVID-19 servirán también para darle un respiro al planeta, es decir, encontrar lo bueno dentro de lo complicado de una situación sanitaria.

“Es una conciencia que tenemos todos que asumir como equipo, de estar en casa, entretenerte, leer, meditar, hacer pendientes y no volverte un poco loco, porque son tiempos de aprender, de darle un respiro también al planeta como seres humanos porque a lo mejor nos hemos pasado un poquito con la contaminación. Está este virus y nos tenemos que proteger, nos están dando indicaciones y hay que seguirlas, respetarlas y no entrar en pánico”.

Señala que ahora que hay que estar en aislamiento, trata de llevar su vida lo más normal posible. “Me levanto, llevo a mi perrito a la terraza que tengo, no lo puedo sacar a pasear, se está volviendo loco, pero ni modo. Después me pongo a meditar, a hacer ejercicio, a leer y a subir cosas a redes sociales, pues evidentemente como actriz estamos muy apegados a ellas, es mucho de hacer chamba por ahí, más ahorita que las producciones y los castings pararon. Al final del día es tratar de no picarse los ojos, pero entender que es un tiempo para descansar, no desesperarse, mandar buenas vibras y esperar a que todo este pase rápido”.

En historias de mujeres fuertes

Ahora que ya “Los pecados de Bárbara” finaliza, para Aranza este proyecto fue muy enriquecedor. “Ha sido un proyecto muy divertido, la gente lo ha tomado súper bien, es una comedia que puede ver toda la familia. ‘Bárbara’ (Diana Bovio) regresa a su pueblo y se enfrenta a muchas críticas y mi personaje ‘Josefina’ es una policía que está entre el bien y el mal y se mete en unos rollos muy chistosos, es un papel que me enseñó mucho como actriz y estoy muy agradecida con la oportunidad que me dieron”.

También espera que pronto se estrene la serie “La machucha que limpia” por TNT, no puede revelar mucho sobre el proyecto, pero adelanta que es un drama y que seguro robará la atención de la audiencia. “Es un tema como más de sicarios, es más intenso el problema. Es una serie que viene muy fuerte, mi personaje vive una situación muy complicada que tristemente es algo común que pasa y que cuando quieres alzar la voz o levantar una denuncia, no te hacen caso la mayoría de las veces”.

Finalmente también para septiembre se prevé el estreno de una comedia romántica llamada “Locas por el cambio” que dirige Ihtzi Hurtado y donde participan Sofía Sisniega, Mariel Molino y Mauricio Argüelles, entre otros. “Es muy divertida, mi personaje es una de las mejores amigas de la protagonista”, finaliza.