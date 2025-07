Christian Martinoli y Luis García dejarán de narrar en YouTube

Christian Martinoli y Luis García se convirtieron en los protagonistas de este verano con sus transmisiones de YouTube, plataforma en la que se encargaron de narrar partidos de la Copa Oro, así como los duelos de Rayados de Monterrey en el Mundial de Clubes.

A lo largo de la duración del torneo de la Concacaf, la dupla estelar de TV Azteca levantó polémica por su contenido, e l cual algunos tachaban como una falta de respeto hacia el periodismo, debido al lenguaje que manejaban y su forma de llevarlo a cabo.

Martinoli y el Dr. García narraron los partidos de México en la Copa Oro, la cual llegó a su fin el pasado domingo 6 de julio, donde el Tri consiguió llevarse el título de la zona tras vencer a Estados Unidos 2-1. En esta transmisión, la dupla sumó un millón de visualizaciones, pero en todo el torneo lograron alcanzar alrededor de cinco millones de vistas en todos los partidos.

¿Narraciones de Martinoli y Luis García llegan a su fin?

Antes de la final de la Copa Oro compartieron un mensaje en el que dejaron en duda si seguirán con transmisiones en YouTube, luego de su éxito en este mes.

"Se nos va la Pit*r* Cup y, con ella, el último viaje. No sabemos si volveremos. No sabemos si nos van a dejar. Lo único que sabemos es que mañana es nuestra última parada del verano. Entre risas, locuras, narración y comentarios que no deberían salir al aire cerramos esta gira con lo que mejor sabemos hacer: Provocarte una sonrisa, aunque el fútbol no ayude. México vs Estados Unidos… La final de la Pit*r* Cup… The Last Dance… Gracias por elegirnos siempre."

Su llegada a YouTube se dio porque Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, decidió no comprar los derechos de transmisión de Copa Oro, por lo que la dupla decidió llegar a esa plataforma para seguir conectando con sus seguidores.

Todo indica que Christian Martinoli y Luis García regresarán a su actividad con la televisora del Ajusco, pues el inicio de la Liga MX está cerca. Además, el Mundial de 2026 está cada vez más cerca, por lo que su regreso será en la pantalla chica.

