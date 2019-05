Ernesto D'Alessio dedica disco a su padre y al "Juanga"

Ernesto D'Alessio se encuentra viviendo una etapa de plenitud y después de su carrera en el teatro musical, ahora celebra con un nuevo disco, que será dedicado a su padre y a Juan Gabriel, uno de los cantantes que más admira.

El disco tendrá como nombre "Ernesto D'Alessio, el uno para el otro" y se conformará de 13 canciones; cinco de ellas las grabó con mariachi, las cuales se las dedicó a su papá.

"Mi papá amaba la música ranchera, me lo impregnó desde niño y en ese gusto que mi papá me da por nuestra música mexicana conozco a Juan Gabriel y mi disco favorito es el de Bellas Artes, el primero que sacó, ahí canta 'Te lo pido por favor' y la canta de una manera bellísima, con una entrega que sólo lo caracteriza a él".

Por el amor a Juan Gabriel, en esas cinco canciones se encuentra un popurrí y está "Te lo pido por favor". "Es un arreglo similar al que cantó en Bellas Artes, es algo que respeté, también el tono, porque él cantaba en un tono muy agudo".

De acuerdo con el cantante, este disco lo grabó hace dos años y fue hecho completamente en vivo, en una sola toma, el cual se podrá encontrar en todas las plataformas digitales. "Todos los músicos y yo a la vieja escuela, no tiene nada de aparatos, de programas.

"No quería lanzarlo, este material lo grabé para mí, pero la gente que se enteró, los fans en las redes que ahora son una fuente de información muy poderosa, me empezaron a decir que por qué no lo sacaba".

El disco en su mayoría está dedicado a su padre, el cantante y actor Jorge Vargas, pero aseguró que también hay temas dedicados a su madre Lupita D'Alessio. "¿Por qué mariachi? Por mi papá, para él. ¿Por qué Juan Gabriel? Para mí y claro habrá homenaje a mi mamá, como la de 'Lo siento mi amor', 'Ni guerra, ni paz', si no se me pone celosa".

Además, Ernesto confiesa que su voz ha ido madurando cada vez más gracias al teatro musical. "Interpretar a Jean Valjean ('Los miserables'), te hace crecer, porque es un personaje que lleva a límite a cualquier tenor y yo soy contra tenor".

Es por ello que el cantante ha pensado en sacar un disco con los clásicos del teatro musical, especialmente en los que ha participado, como "El fantasma de la ópera", "José, el soñador", "Bella y Bestia" y "Los miserables", entre otros.

