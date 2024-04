Érika Buenfil asegura que no tiene problema con que su hijo use vestidos

Érika Buenfil asegura que no tiene problema en que su hijo Nicolás se muestre en redes sociales sin inhibiciones, pues afirma que se siente orgullosa de tener un hijo que enfrenta los roles de género y las ideas impuestas de cómo se debe actuar como hombre o como mujer, según dictan las reglas de la sociedad. Es tanto el apoyo que tiene hacia el que confiesa que es ella misma quien le presta sus vestidos para que los utilice.

Si bien , Nicolás Buenfil se dio a conocer en el medio como el hijo de la actriz, poco a poco ha ido construyendo su propio camino, sobre todo, a través de las redes sociales , en donde otras y otros jóvenes, como él, se interesan por temas de novedad y tendencias, como ocurre con los constantes retos que se viralizan en TikTok.

Justamente, fue un video que subió a esta red social el que desató controversia, pues en este se puede ver a Nicolás de 19 años, portando un vestido de color claro, acompañado de su mamá que, a su vez, porta un vestido negro.

Durante el clip, madre e hijo se acercan a la cámara, sincronizando los labios con un audio viral de TikTok.

Después de que Nico compartiera esta publicación, volvieron a ponerse en duda sus preferencias sexuales, como ocurrió hace unos meses cuando bailó de forma muy peculiar en otro TikTok.

Hay algunas y algunos usuarios de redes sociales que consideran que el joven tiene gestos y comportamientos que sugerirían que se siente atraído hacia las personas de su mismo sexo.

Y aunque el joven que, en semanas pasadas presentó a su novia en sus cuentas oficiales (con la que, por cierto, ya no tiene fotos) aseguró lo contrario, del mismo modo que su madre, que señaló que su hijo se siente interesado por las mujeres, la polémica alrededor de Nicolás persiste.

Sin embargo, ni él ni su madre se preocupan por lo que se diga de él, o así es como lo reveló la actriz a "Venga la alegría", luego de ser captada saliendo de Televisa en su automóvil.

Érika no sólo desacredita las versiones que circulan en redes sobre su hijo, sino que se dijo orgullosa de la forma en que el joven ha madurado.

"Es un súper niño, un buen muchacho, ha madurado padre, su forma de pensar de pronto me sorprende, está más maduro de lo que esperaba; pensando, dialoga padre, discute padre, muy bien", consideró.

Buenfil aprovechó para explicar que, si las personas tuvieran el contexto de los retos que los jóvenes ejecutan en TikTok, entenderían por qué su hijo ha salido vestido con ropa diseñada para que la use una mujer.

"Así son los trends, de pronto los chavos se ponen el vestido de la novia y viceversa, entonces dijo: '¿Mamá, lo hacemos?' y ya y me roba un vestido y yo se lo presto, pero no tiene tema, no pasa nada", destacó.

