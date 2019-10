"Epica" sinfonía

Epica es una de las bandas más representativas del metal sinfónico a nivel mundial y este 2019 se encuentran celebrando el décimo aniversario de su emblemático disco ‘Design Your Universe’ motivo por el cual han decidido emprender una gira internacional, y hoy llegan a la Perla Tapatía para celebrarlo. De eso, su forma de componer, sus próximos planes y de su amor por México platicamos con su vocalista Simone Simons

-Han pasado 10 años desde el “Design Your Universe”, ¿qué piensas cuando lo escuchas de nuevo? ¿Hay algo que cambiarías musicalmente? ¿Qué significa para ti?

-Es un álbum en el que no haría ningún cambio. Como cada álbum, DYU es un reflejo de nuestra evolución en ese momento. Hay algunas de mis canciones favoritas de todos los tiempos en ese disco. También estoy muy satisfecha con mi interpretación vocal.

-¿Alguna canción favorita para tocar en vivo de este disco o en general de la discografía de Epica?

-Tengo muchas ganas de volver a cantar ‘Tides of Time’. Es un verdadero ‘arranca lágrimas’ (risas).

-México tienen un fuerte vínculo con ustedes, ¿en qué se diferencian los fanáticos mexicanos del resto del mundo?

-México es como un tercer hogar para mí. Nací en los Países Bajos, pero me mudé a Alemania. Son mi primera y segunda casa. Cuando estuve en México por primera vez me enamoré del país y la gente. Muy acogedor y cálido. También amo la cultura y el arte. Frida Kahlo y Guillermo del Toro son algunos de mis artistas favoritos.

-¿En su show de Guadalajara tocarán cronológicamente las canciones de “Design Your Universe” o cómo será la lista de canciones?

-Probablemente tocaremos una buena mezcla de canciones de DYU mezcladas con algunos de nuestros clásicos. Así mantendremos las cosas interesantes y la atención del público se mantendrá aguda.

-Epica siempre compone música muy compleja, con coros y grandes orquestaciones, ¿cómo es el proceso de composición, cada uno compone en sus estudios y luego ensaya, o se reúnen en la sala de ensayo y sacan las ideas?

-Cada miembro de la banda tiene un estudio casero. Los chicos escriben canciones en su estudio y luego las envían a través de internet para trabajar un poco más. Después de eso nos reunimos en el estudio para trabajar en ellas un poco más con nuestro productor Joost van den Broek.

-Por cierto, son tres años sin un nuevo álbum (dejando de lado las canciones Epica vs Attack on Titan?), ¿hay planes para lanzar nueva música pronto?

-Nos hemos tomado un descanso de las giras porque hemos estado de gira y escribiendo música casi 17 años sin parar. Actualmente estamos escribiendo canciones para nuestro octavo álbum de estudio y estamos muy emocionados.

-Son una banda con letras complejas. ¿De dónde viene la inspiración y su fascinación por la física cuántica y la espiritualidad?

-Mark y yo escribimos la letra. Él es el que está interesado en la física cuántica. Los dos somos muy espirituales, pero en diferentes niveles. Es por eso que complementamos las letras de los demás maravillosamente.

-En otro orden de ideas, también hay planes para sacar un libro, cuéntanos más sobre eso.

-Sí, se llama “The Essence of Epica”. Me llevó bastante tiempo crearlo. Todos tuvimos que buscar en nuestros archivos para encontrar fotos que aún no se han publicado en internet. Además de eso, tuvimos muchas conversaciones con el escritor y fue un proceso hermoso pasar por los buenos y los malos recuerdos. Nos hicieron quienes somos hoy como individuos y como banda. El libro se lanzará este otoño.

-Bruce Dickinson es piloto de avión, Brian May es licenciado en astrofísica, Tom Morello es politólogo, el propio Mark Jansen es psicólogo, ¿crees que el mundo del rock está muy estigmatizado solo por el sexo y las drogas?

-La escena del metal es muy pacífica. La mayoría de los metaleros son personas altamente educadas, inteligentes y amantes de la paz. De hecho, es una idea errónea que a menudo tengo que defender y seguiré haciéndolo.

Ahora, algunas preguntas divertidas solo para tratar de que te conozcan mejor:

-Cuando estás de gira en México, ¿cuál es tu comida favorita?

-Salsa Pico de Gallo. Con cilantro por favor.

-¿Qué sabes sobre la música mexicana, un artista, una canción o algo que te llame la atención musicalmente?

-Amo la música de mariachi.

-Si tuvieras que elegir una sola canción de Epica que los pudiera definir musicalmente, ¿cuál sería?

-“Design Your Universe”.

