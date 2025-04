El día de hoy, Carlo Ancelotti ha declarado en su juicio por dos presuntos delitos fiscales frente a Hacienda. El entrenador del Real Madrid confesó que ni el club ni sus asesores le advirtieron de que hubiera algo incorrecto en la manera de cobro en su primera etapa en el club blanco.

Ancelotti ha explicado que fue el Real Madrid el que le ofreció cobrar parte de su salario, en concreto el 15 %, mediante cesión de derechos de imagen, sobre lo que ha señalado: "En aquel tiempo lo tenían todos los futbolistas, también el entrenador predecesor, (José) Mourinho, tenía la misma estructura, me parecía bastante normal aceptarlo".

La Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado este miércoles el juicio al entrenador de fútbol, para quien la Fiscalía pide cuatro años y nueve meses de prisión al acusarle de defraudar algo más de un millón de euros a Hacienda.

En concreto, está acusado de haber defraudado al erario público 1,062,079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros) durante la primera etapa en la que entrenó al Real Madrid.

La Fiscalía imputa al técnico italiano dos delitos contra Hacienda porque, a pesar de su condición de residente en España a efectos fiscales, sólo consignó en sus declaraciones de la renta retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid y omitió el rendimiento de sus derechos de imagen, "que, ficticiamente, pretendía haber cedido a otras entidades".

Según Ancelotti, cuando negoció el contrato con el Real Madrid, siempre pensó que esa cesión de derechos de imagen "era para recibir el salario que había negociado" en neto.

"Solo me importaba cobrar los seis millones netos por tres años y nunca me di cuenta de que algo no era correcto y no recibí ninguna comunicación de que la Fiscalía me estaba investigando", ha explicado.

Cuando su club le propuso esta "estructura" se puso en contacto con su asesor inglés y después nunca entró en el tema porque todo le parecía correcto y no pensó que podía suponer un fraude, ha sostenido. "Si estoy aquí creo que la cosas no han sido tan correctas", ha admitido.

Preguntado acerca de por qué el Real Madrid le propuso esa fórmula, ha apuntado: "Puede ser que tuviera ventaja a nivel fiscal, no lo sé, a mí me interesaba cobrar el neto". La "primera vez" que pensó que podría ser un fraude fue en 2018, cuando le llegó la investigación; confiaba en su asesor inglés, ha insistido.

Ancelotti ha admitido que Vapia Limited, la entidad a la que cedió sus derechos, fue una "estructura" constituida para cobrar "el 15 % de su salario", el que equivalía a los derechos de imagen, aunque ha asegurado no recordar los detalles de los contratos firmados, atribuyendo toda la gestión a su asesor.

También ha negado tener conocimiento sobre un fideicomiso, al igual que otras sociedades por las que le preguntaba el fiscal. "Me está preguntando algo que no conozco", ha respondido en varias ocasiones, tanto a preguntas del fiscal como del abogado del Estado.

Los días que permaneció en España

El entrenador del Real Madrid también ha recibido varias preguntas, de todas las partes -Fiscalía, Abogacía del Estado y defensa-, sobre los días que residió en España en 2015, cuando fue cesado como entrenador del club madrileño en el mes de mayo. El objetivo es determinar si estaba obligado a tributar ante la Hacienda española.

Ancelotti ha sostenido que durante 2015 estuvo solo 155 días en España. Según la normativa española, una persona física tiene que tributar como residente habitual en España cuando permanece en el país más de 183 días durante el año natural.

La esposa del entrenador, Mariann Barrena, ha explicado en su declaración como testigo que se fueron de Madrid a finales de mayo, por la "humillación" del despido, que hace que los aficionados se vuelvan "muy malos".

El hijo y la mujer de Ancelotti comparten su relato

Tanto la esposa como el hijo de Ancelotti, Davide, el segundo entrenador del Real Madrid, han compartido el relato del técnico italiano.

"Todo esto de derechos de imagen ha sido muy raro, no es un jugador que venda camisetas, ningún contrato antes de llegar aquí hablaba de derechos de imagen. Mi marido tenía un salario neto y de lo demás no sabía nada", ha señalado su mujer.

El juicio contra Ancelotti continuará este jueves, cuando se prevé que quede visto para sentencia.

